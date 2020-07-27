شكرا لقرائتكم خبر عن التوزيع العادل للقاح كورونا.. تحدى يواجه صانعى الأدوية ومنظمات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه صانعو اللقاحات حول العالم تحديات كبيرة منها التوزيع العادل للقاح بين دول العالم المتقدم ودول العالم النامي وكذلك تحدي إنتاج هذا اللقاح بكميات كبيرة، وهذا سيستغرق عدة سنوات فما ضمان أن يحدث توزيعاً عادلاً للقاحات كورونا وإنتاج شركات الأدوية كميات كبيرة من اللقاحات التى تجرى عليها التجارب حالياً.

وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي فإذا تم تطوير اللقاح وأصبح آمناً وفعالاً للاستخدام على نطاق واسع سوف يأتي تحدٍ كبير آخر: يجب على المطورين عمل كميات هائلة من اللقاح.

تستخدم اللقاحات الرائدة العديد من التقنيات المختلفة- مثل mRNA والبروتين المؤتلف والفيروسات الغدية - لكل منها عملية تصنيع معقدة.

وفي حين أن جميع مطوري اللقاحات الرائدين يقومون بتوسيع قدراتهم الإنتاجية، فلن يتمكن أي منهم من تلبية الطلب العالمي في أي وقت قريب.

وقالت كل من Moderna و AstraZeneca و Pfizer أن لقاحاتهم ستتطلب من الأشخاص الحصول على جرعتين بفصل بضعة أسابيع.

ما هو أكثر من ذلك ، عندما تخرج قوارير اللقاح عن خط المصنع، يحتاج بعض المرشحين، مثل Moderna's و Pfizer، إلى الاحتفاظ بهم في المجمدات أو الثلاجات للعمل. لقاح Moderna، على سبيل المثال ، يجب تخزينه عند 4 درجات فهرنهايت تحت الصفر.

وسيشكل ذلك مشكلة كبيرة للعالم النامي، لعدم توافر بنية تحتية متقدمة خاصة في الأماكن التي لا تنتشر فيها الكهرباء أو النظم الصحية عالية الجودة.

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ومع ذلك، فقد تعهدت حكومات العالم بالفعل بالمليارات لزيادة إنتاج اللقاحات.

متى سيكون لدينا بالفعل لقاح؟

من الممكن أن يضمن اللقاح الحصول على إذن الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة فى خريف هذا العام، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون متاحًا على نطاق واسع.

وفقا لديفيد هيمان، عالم الأوبئة ومستشار منظمة الصحة العالمية، فمن المحتمل أن تذهب هذه الجرعات المحدودة الأولى إلى مساحات كبيرة من السكان الأكثر عرضة للإصابة.

وقال "من المحتمل أن يكون هذا من العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة وكبار السن.. ذلك من المرجح اعتبار مجموعات أخرى بشرط أن يكون هناك لقاح كافٍ."

حددت إدارة ترامب هدف الحصول على 300 مليون جرعة من اللقاح بحلول يناير ولا يوجد جدول زمني مفصل لكيفية توزيعه فى العالم ، ولكن الحصول على أي لقاح لكوكب الأرض بأكمله سيستغرق عدة سنوات على الأقل، إن لم يكن أطول.

تعمل مجموعات مثل جافي ومنظمة الصحة العالمية على إنشاء إطار عمل لضمان حصول العالم النامي على اللقاح.