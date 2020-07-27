شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح الروسى الثانى لفيروس كورونا يبدأ التجارب البشرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TheHealthSite أن معهد أبحاث روسى حصل على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا COVID-19 الثانى فى روسيا، وذلك بعد جامعة سيتشينوف Sechenov.

وأضاف الموقع، كانت روسيا قد ادعت فى وقت سابق أنها الدولة الأولى التى أكملت التجارب البشرية على لقاح كورونا COVID-19، حيث يبدو أن روسيا، التى لديها رابع أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجى فى العالم، تتقدم على الدول الأخرى فى سباق اللقاحات لفيروس كوروناCOVID-19 العالمي.

وأوضح الموقع، قبل بضعة أيام، أعلنت جامعة سيتشينوفSechenov ، الروسية أنها أكملت بنجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز أبحاث جامالية" Gamaleya" الوطني لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والآن، من المقرر أن تبدأ البلاد تجارب بشرية على لقاح فيروس كورونا COVID-19 الثاني.

ووفقا لتقرير وسائل الإعلام، تم منح مركز أبحاث الدولة الروسية للفيروسات وناقلات التكنولوجيا الحيوية، الإذن لإجراء تجارب سريرية على لقاحه ضد فيروس كورونا التاجي.

وأعلنت وكالة مراقبة الرعاية الصحية الروسية، أن اللقاح سيتم تجربته على المتطوعين الأوائل اليوم الموافق 27 يوليو كجزء من بروتوكول التجارب السريرية.

وأضاف الموقع، كانت روسيا قد ادعت في وقت سابق أنها الدولة الأولى التي أكملت التجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا COVID-19.

ووصف ألكسندر لوكاشيف، مدير معهد الأبحاث الطبية بجامعة سيتشينوف النتائج بأنها "إيجابية".

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أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، في وقت سابق أن المتطوعين الذين أعطوا لقاح فيروس كورونا COVID-19 في التجارب الأولى والثانية كانوا يطورون مناعة ضد فيروس كورونا التاجي.

وقالت إيلينا سمولياركوك كبيرة الباحثين لوكالة الأنباء الروسية تاس، إن التجارب الأولى أثبتت سلامة وفعالية اللقاح، مؤكدة أن اللقاح قد يتم إطلاقه قريبًا، لكنها لم تذكر متى سيدخل مرحلة الإنتاج التجاري، لكن وزير الصحة في روسيا ميخائيل موراشكو، ألمح إلى أن اللقاح سيكون متاحًا لعامة الناس قبل ظهور نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وأشارت الموقع، إلى أن هذا اللقاح الثانى سيبدأ تجارب المرحلة الثالثة في آلاف الأشخاص يوم 3 أغسطس في روسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

تهدف روسيا إلى صنع 30 مليون جرعة من لقاحها الأول لفيروس كورونا Covid-19 محليًا في عام 2020، و 170 مليون جرعة في الخارج.

وقال كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، أن 5 دول أبدت بالفعل اهتمامًا بإنتاج اللقاح.

وأوضح الموقع ، أن فيروس كورونا "كوفيد 19"، قتل أكثر من 13 ألف شخص في روسيا، ارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا التاجي في روسيا إلى 812.485 ألف، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية.

على الصعيد العالمي، بلغ عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا COVID-19 15.785.641 مليون حالة، منها 640.016 ألف حالة وفاة، حاليا، أسوأ ثلاث دول هي الولايات المتحدة (4.009.808 مليون حالة مؤكدة، 143،663 حالة وفاة)، البرازيل (2.343.366 مليون حالة مؤكدة، و85.238 حالة وفاة) والهند (1.435.453 مليون حالة مؤكدة و 32.063حالة وفاة).