شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يستعرض الشبه بين الأرض والمريخ في صورتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أوجه الشبه بين كوكبي الأرض والمريخ عبر صورتين.

قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «تأملوا معي هذا الشبه بين الأرض والمريخ! في صورة، نرى رمال الصحراء في ليوا، وفي أخرى، صورة لسطح كوكب المريخ..الكائنات الحية استطاعت العيش في مناخ الصحراء القاسي، فهل من الممكن أن تكون هناك حياة على كوكب المريخ في المستقبل؟».

وتعتبر صحراء ليوا (الربع الخالي)، واحدة من أكبر و أجمل الصحاري الرملية في العالم، حيث يعتبر مكانها موقعا استراتيجيا، وتقع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وتطل على سلطنة عمان من جهة اليمين، وأيضا يقع منتجع قصر السراب في منتصف صحراء ليوا.

هزاع المنصوري يستعرض الشبه بين الأرض والمريخ

هزاع المنصوري يستعرض الشبه بين الأرض والمريخ