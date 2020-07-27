كورونا حول العالم.. 50 ألف إصابة بالهند ورقم قياسي في أستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 652 ألفا و343 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.



وجرى تسجيل 16 مليونا و424 ألفا و841 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 10 ملايين و52 ألفاً و978 مصابا حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

50 ألف إصابة في الهند





أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 49931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و436 ألفا و19 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" أن الوزارة أعلنت تسجيل 708 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 32 ألفا و771 حالة.

ومن المقرر أن يدشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين، منشآت جديدة لإجراء اختبارات لفيروس كورونا في نويدا ومومباي وكولكاتا، حيث سوف تعزز هذه المنشآت من القدرة على إجراء الاختبارات وتساعد في الكشف المبكر عن المصابين بالفيروس وعلاجهم.

هونج كونج تمنع تناول الطعام في المطاعم





حظرت هونج كونج، الإثنين، تناول الطعام في المطاعم، وسط موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا تسببت في مئات من حالات الإصابة الجديدة.

وأفادت قناة "ناو. تي. في" التليفزيونية في هونج كونج بأن الإجراءات الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي، تدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، وتفرض أيضا ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأفادت صحيفة "مينج باو" بأن هونج كونج سجلت ما يقرب من 140 حالة إصابة جديدة بكورونا الإثنين، وحالة الوفاة العشرين المرتبطة بالفيروس.

وكان هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل أعداد إصابات جديدة تزيد على 100 حالة في هونج كونج، التي تم الإشادة بها سابقا لإبقائها على أعداد حالات الإصابة بالفيروس تحت السيطرة.

وألقى خبراء الصحة باللوم في عودة ظهور كورونا على مجموعة من الثغرات التي شهدت إعفاء الآلاف من أفراد الطواقم البحرية والجوية والمسافرين من رجال الأعمال من البر الرئيسي للصين من الفحص والحجر الصحي.

340 إصابة جديدة في ألمانيا





سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح الإثنين، 340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

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وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 205 آلاف و609 حالات.

كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح الإثنين إلى 9118 حالة بدون زيادة في الحالات منذ يومين.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح السبت 190 ألفا و400 شخص.

61 إصابة جديدة في الصين





أعلنت السلطات الصحية الصينية، الإثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 57 حالة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن إقليم شينجيانج الواقع فى أقصى غرب البلاد، والذي كان مكان عودة ظهور الفيروس مؤخرا، شهد 41 حالة اصابة جديدة.

وسجلت جميع الحالات الجديدة المؤكدة في عاصمة الإقليم أورومتشي، بعد تفش للمرض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيطرت الصين على نطاق واسع على جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019 ، على الرغم من اندلاع حالات تفش مرة أخرى.

رقم قياسي في فيكتوريا الأسترالية





أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الإثنين، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة، بإصابة 532 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز إن 6 أشخاص توفوا، ما رفع عدد الوفيات على صعيد البلاد إلى 162 شخصا.

وحطمت فيكتوريا الرقم القياسي لعدد حالات الإصابة في يوم واحد، والذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي عندما تم تسجيل 502 حالة جديدة على مستوى البلاد كان من بينها 484 في فيكتوريا وحدها.

وحذر أندروز من أن المزيد من الوفيات ستحدث إذا لم يتبع سكان فيكتوريا الإرشادات الصحية.

وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى إغلاق بعض الصناعات إذا استمر الناس في الذهاب إلى العمل.

ويوجد في الولاية حاليا 638 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا النشطة في دور رعاية المسنين، والتي تشكل مصدر قلق كبير للسلطات الصحية.

وتجاوزت أعداد إصابات الموجة الثانية التي ارتفعت بسرعة من بداية يوليو/تموز في أستراليا الآن الأرقام التي حدثت في ذروة تفشي الأول للفيروس في مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان.