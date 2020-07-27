شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار COVID-19 للكشف عن الأجسام المضادة المعادلة ذات الحساسية العالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Biotechnology ، قدرة اختبار جديد يسمى "sVNT " على اكتشاف الأجسام المضادة المحايدة التى تمنع الإصابة بفيروس كورونا بدقة وحساسية شديدة.

تم تطوير الاختبار من قبل علماء من كلية الطب Duke-NUS ، بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للأمراض المعدية (NCID) ، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A * STAR) معهد البيولوجيا الجزيئية والخلوية (IMCB) سنغافورة و GenScript Biotech.



اختبار الأجسام المضادة

وصدق العلماء في سنغافورة والصين الاختبار عبر مجموعتين من المرضى ، مع عينة حجم 250 من الصين و 375 من سنغافورة ، وتحقيق خصوصية 99-100 % وحساسية 95-100 %.

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"يمكن لمجموعة الاختبار الجديدة الكشف عن الأجسام المضادة الملزمة (BAbs) ، دون الحاجة إلى فيروس حي أو مرفق للتواصل البيولوجي.

قال البروفيسور وانغ لينفا ، مدير برنامج الأمراض المعدية الناشئة في Duke-NUS ، إن هذا يجعل من اختبار sVNT في متناول المجتمع الأوسع لكل من الأبحاث والتطبيقات السريرية، ويعتبر البروفيسور وانغ من بين أكثر الخبراء الدوليين شهرة في مجال الفيروسات الحيوانية الناشئة وهو حاليًا العمل في لجان منظمة الصحة العالمية المتعددة بشأن COVID-19.

تبقى اختبارات الأجسام المضادة ، مثل اختبار تحييد الفيروسات التقليدي (cVNT) واختبار تحييد الفيروسات المستند إلى الفيروسات الكاذبة (pVNT) ، الأنظمة الأساسية الوحيدة للكشف عن كورونا، ومع ذلك ، يتطلب كلاهما فيروسات وخلايا حية ، ومشغلين ذوي مهارات عالية ، وأيامًا للحصول على نتائج.

قال الأستاذ المساعد ديفيد لي ، مدير أبحاث الأمراض المعدية ، إن تقنية sVNT التي طورها البروفيسور وانج ، بالتعاون مع دراسة COVID-19 PROTECT الوطنية ، تجعله في متناول جميع مختبرات المستشفيات ، وهي تقدم كبير في فحوصات COVID-19 المصلية.