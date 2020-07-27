شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح أنواع الخلايا الشمية الأكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفقدان المؤقت للرائحة هو العرض العصبي الرئيسي وأحد المؤشرات الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 وأكثرها شيوعًا الآن.تشير الدراسات إلى أن فقدان الشم، يتنبأ بالمرض بشكل أفضل من الأعراض الأخرى المعروفة مثل الحمى والسعال ، ولكن الآليات الكامنة لفقدان الرائحة لدى مرضى COVID-19 لم تكن واضحة بعد.

والآن ، حدد فريق دولي من الباحثين بقيادة علماء الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد أنواع الخلايا الشمية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا - CoV - 2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19، والمثير للدهشة أن الخلايا العصبية الحسية التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ ليست من بين أنواع الخلايا الضعيفة.



الخلايا الشمية وفقدان الشم بعدوى كورونا

في 24 أبريل ، وجد فريق البحث أن الخلايا العصبية الحسية الشمية لا تعبر عن الجين الذي يشفر بروتين مستقبلات ACE2 ، والذي يستخدمه -CoV-2 للدخول إلى الخلايا البشرية.

تشير النتائج إلى أن الإصابة بأنواع الخلايا غير العصبية قد تكون مسؤولة عن فقدان الشم في مرضى COVID-19 وتساعد في إبلاغ الجهود لفهم تطور المرض بشكل أفضل.

وأوضح مؤلف الدراسة أن هذا يعني أنه في معظم الحالات ، من غير المحتمل أن تلحق إصابة فيروس كورونا CoV - 2 دائرات العصبية الشمية بشكل دائم وتؤدي إلى استمرار فقدان الشم ، وهي حالة ترتبط بمجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية والاجتماعية ، وخاصة الاكتئاب والقلق.

وأضاف: "أعتقد أنها أخبار جيدة ، لأنه بمجرد زوال العدوى ، لا يبدو أن الخلايا العصبية الشمية بحاجة إلى استبدالها أو إعادة بنائها من الصفر، ولكننا بحاجة إلى مزيد من البيانات وفهم أفضل للآليات الأساسية لتأكيد هذا الاستنتاج."

تشير تحليلات السجلات الصحية الإلكترونية وفقا لتقرير موقع "ميديكال" الطبى، إلى أن مرضى COVID-19 أكثر عرضة للإصابة بفقدان الرائحة بمقدار 27 مرة ، ولكن من المرجح أن يصابوا بحمى أو سعال أو صعوبة في التنفس بنسبة 2.2 إلى 2.6 مرة تقريبًا ، مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من COVID-19.

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وقد ألمحت بعض الدراسات إلى أن فقدان الشم في COVID-19 يختلف عن فقدان الشم الناجم عن عدوى فيروسية أخرى ، بما في ذلك الفيروسات التاجية الأخرى.

على سبيل المثال ، عادةً ما يستعيد مرضى COVID-19 حاسة الشم لديهم على مدار الأسابيع - أسرع بكثير من الأشهر التي يمكن أن تستغرقها للتعافي من فقدان الشم الناجم عن مجموعة فرعية من الالتهابات الفيروسية المعروفة بتلف الخلايا العصبية الحسية الشمية مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك ، تسبب العديد من الفيروسات فقدًا مؤقتًا للرائحة من خلال إثارة مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي مثل انسداد الأنف. ومع ذلك ، يعاني بعض مرضى COVID-19 من فقدان الشم دون أي انسداد للأنف.



تحديد نقاط الضعففي الدراسة الحالية ، شرع الفريق الطبى، في فهم أفضل لكيفية تغيير حاسة الشم لدى مرضى COVID-19 من خلال تحديد أنواع الخلايا الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وقد بدأوا بتحليل مجموعات بيانات تسلسل أحادي الخلية الموجودة التي قامت في مجملها بتصنيف الجينات التي عبرت عنها مئات الآلاف من الخلايا الفردية في التجاويف الأنفية العليا للإنسان والفئران والرئيسات غير البشرية. تحديد نقاط الضعففي الدراسة الحالية ، شرع الفريق الطبى، في فهم أفضل لكيفية تغيير حاسة الشم لدى مرضى COVID-19 من خلال تحديد أنواع الخلايا الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وقد بدأوا بتحليل مجموعات بيانات تسلسل أحادي الخلية الموجودة التي قامت في مجملها بتصنيف الجينات التي عبرت عنها مئات الآلاف من الخلايا الفردية في التجاويف الأنفية العليا للإنسان والفئران والرئيسات غير البشرية.

يقول الباحثون إن البيانات تشير إلى أن فقدان الشم المرتبط بـ COVID-19 قد ينشأ عن فقدان مؤقت لوظيفة الخلايا الداعمة في الظهارة الشمية، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تغيرات في الخلايا العصبية الحسية الشمية.

تقدم النتائج أدلة مثيرة للفضول حول المشكلات العصبية المرتبطة بـ COVID-19، وقال المؤلفون إن الملاحظات تتفق مع الفرضيات القائلة بأن CoV - 2 لا يصيب الخلايا العصبية بشكل مباشر، ولكن قد يتداخل مع وظيفة الدماغ عن طريق التأثير على خلايا الأوعية الدموية في الجهاز العصبي.

تساعد نتائج الدراسة الآن على تسريع الجهود من أجل فهم أفضل لمشكلة فقدان الرائحة لدى المرضى الذين يعانون من COVID-19 ، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى علاجات وتطوير تشخيصات محسنة تعتمد على الرائحة للمرض.