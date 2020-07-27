خسارة الوزن باسرع طريقة مع رجيم الخيار والتفاح

من الممكن خسارة الوزن بطرق مختلفة ابرزها واكثرها فعالية تناول الاطباق الصحية التي يتم تحضيرها في المنزل واستبعاد تلك الغنية بالدهون والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. ومن المهم شرب كمية كافية من الماء اي ما لا يقل عن 8 اكواب يومياً. ومن الضروري ممارسة الرياضة بشكل منتظم. وفي موازاة هذا ومن اجل تسريع عملية خسارة الوزن ونحت الجسم ينصح بتجربة بعض الحميات الموقتة ومنها رجيم الخيار والتفاح السهل وسريع المفعول.

فوائد رجيم الخيار والتفاح



يمكن الاستفادة من هذا الرجيم من اجل خسارة الوزن في مدة قصيرة لأن التفاح والخيار يحتويان على نسبة مرتفعة من الالياف وعلى الكثير من الماء. وهذا يعني أن اكلهما يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهذا ما يمنع اللقمشة اي تناول السكاكر ويحول دون اكتساب الوزن.



طريقة رجيم الخيار والتفاح



يساهم هذا الرجيم في نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. ولهذا يجب تطبيقه لمدة لا تزيد على 7 ايام.





الاثنين

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع القليل من الخيار.

وجبة خفيفة: كوب من قطع التفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج او من السمك المشوي، طبق من سلطة الخيار.

وجبة خفيفة: كوب من الخيار او من عصير التفاح الطازج.

العشاء. طبق من سلطة الخيار واللبن الزبادي.

الثلثاء

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الفطور. بيضة مسلوقة، طبق متوسط الحجم من سلطة الخيار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، 3 حبات خوخ مجفف.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص او التوست الكامل، حبة خيار.

وجبة خفيفة. كوب من مخفوق الخيار والتفاح الاخضر.

وجبة العشاء. كوب من قطع التفاح.

الاربعاء



الفطور. كوب من مخفوق التفاح الاخضر والخيار.

وجبة خفيفة. حبتان من الخيار، قبضة من اللوز النيء غير المملح.

الغداء. حبتان من الخيار، قطعة صغيرة من الجبنة صغيرة الحجم، كوب صغير من قطع التفاح.

وجبة خفيفة. كوب قهوة من دون سكر.

العشاء. كوب من قطع الخيار مع اللبن غير المحلى، كوب من قطع التفاح.

الخميس

الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من الزبادي الطبيعي مع الخيار، قطعة متوسطة الحجم من التوست.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، طبق سلطة خيار وطماطم مع رشة من عصير الليمون وزيت الزيتون.

الغداء. حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من مخفوق الخيار والتفاح الاخضر والنعناع.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطع خيار، قطعة توست صغيرة.

الجمعة



الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم، بيضتان مسلوقتان، كوب من مكعبات الخيار.

وجبة خفيفة. كوب من الخيار مع الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، كوب من قطع التفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون، طبق سلطة خيار وطماطم.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز، كوب من قطع التفاح.

العشاء. كوب من مخفوق التفاح والخيار.

السبت



الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من الزبادي مع قطع الخيار.

وجبة خفيفة. كوب من مكعبات الخيار، حبة تفاح.

الغداء. قطعتان متوسطتا الحجم من الدجاج المشوي من دون جلد، طبق سلطة خيار وطبق من الخضار المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، كوب من مكعبات الخيار.

العشاء. كوب من الزبادي قليل الدسم مع الخيار، تفاحة.



الأحد

الفطور. كوب من مكعبات الخيار، قطع من الموز مع كوب من اللبن قليل الدسم.

وجبة خفيفة. حبة خيار وحبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة خيار وطماطم مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

وجبة خفيفة. كوب من مكعبات الخيار، كوب من مكعبات التفاح.

العشاء. كوب من الخيار مع اللبن الزبادي قليل الدسم، كوب من الشاي الاخضر، طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار.

ويساعد هذا النظام على خسارة الوزن الزائد في 7 ايام. لكن يفضل عدم تمديد المهلة من اجل عدم المعاناة من اي نقص في المغذيات. وبعد ذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين.