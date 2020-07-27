شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بانتظام تحمى من مضاعفات تلوث الهواء.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، حتى لو كان الناس يعيشون في المناطق التي يكون فيها تلوث الهواء مرتفعًا نسبيًا ، وفقًا لبحث حديث تم نشره في المجلة الرئيسية لجمعية القلب الأمريكية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS تعد العلاقة بين المخاطر والفوائد بين تلوث الهواء والنشاط البدني مصدر قلق عام مهم لأن أكثر من 91 % من الناس في جميع أنحاء العالم يعيشون في مناطق لا تلبي فيها جودة الهواء المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مؤلف الدراسة شيانغ تشيان لاو، دكتوراه، أستاذ مشارك في مدرسة جوكي كلوب للصحة العامة التابعه للجامعة الصينية في هونج كونج "النشاط الموسع في الهواء الطلق في المناطق الحضرية يزيد من تناول ملوثات الهواء ، والتي يمكن أن تفاقم الآثار الصحية الضارة لتلوث الهواء".

وأكد مؤلف الدراسة أن النشاط البدني المرتفع مقترنًا بالتعرض المنخفض لتلوث الهواء مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، استمر النشاط البدني في التأثير بشكل وقائي حتى عندما تعرض الناس لمستويات عالية من التلوث والرسالة هي أن النشاط البدني، حتى في الهواء الملوث استراتيجية مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ".

قام الباحثون بدراسة أكثر من 140ألف بالغ غير مصاب بارتفاع ضغط الدم في تايوان وتبعوهم لمدة 5 سنوات في المتوسط صنف الباحثون مستويات النشاط البدني الأسبوعي لكل بالغ على أنها غير نشطة أو متوسطة النشاط أو نشطة للغاية.

Advertisements

صنف الباحثون أيضًا مستوى التعرض للجسيمات الدقيقة (PM2.5) على أنها منخفضة ومتوسطة وعالية. PM2.5 هو المؤشر الأكثر شيوعًا لتلوث الهواء تم تعريف ارتفاع ضغط الدم على أنه 140/90 ملم زئبق.

بشكل عام ، فإن الأشخاص النشطين للغاية والمعرضين لمستويات منخفضة من التلوث لديهم خطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم كان الأشخاص الذين كانوا غير نشطين وتعرضوا للهواء عالي التلوث معرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم المرتفع.

وأكد الباحثين أن "هذه أكبر دراسة لتحليل التأثيرات المجمعة لتلوث الهواء والنشاط البدني المنتظم على ارتفاع ضغط الدم تشير النتائج إلى أن النشاط البدني المنتظم هو نهج آمن للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة نسبيًا لمنع ارتفاع ضغط الدم". .

ويجب تعزيز التمرين حتى في المناطق الملوثة وسلطت النتائج الضوء أيضا على مدى تأثير التلوث بقوة على ضغط الدم ومدى أهمية السيطرة على مستويات التلوث لمنع ارتفاع ضغط الدم.