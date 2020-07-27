شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات غير النشوية خيار جيد لمرضى السكر فى نظامهم الغذائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الخضراوات غير النشوية طريقة فعالة للسيطرة على نسبة السكر في الدم، الخضار غير النشوية منخفضة في الكربوهيدرات ، وهو مطلب مهم عندما يتعلق الأمر باختيار الأطعمة الصديقة لمرض السكري، مؤشر نسبة السكر في الدم هو نظام تصنيف يساعد على تصنيف الطعام وفقًا لتأثيره على نسبة السكر في الدم ومحتوى الكربوهيدرات.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم منخفضة على الكربوهيدرات تحتل الخضروات غير النشوية منخفضة في الكربوهيدرات علاوة على ذلك ، فهي مصادر للفيتامينات والألياف والمعادن والمواد الكيميائية النباتية هناك العديد من الخضراوات غير النشوية مثل البنجر والقرنبيط والفطر وما إلى ذلك بعض الخضراوات الصحية غير النشوية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي هي:

الطماطم: الطماطم غنية باللايكوبين الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، والتنكس البقعي وأمراض القلب.

البروكلي: البروكلي غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة محتواه المنخفض من الكربوهيدرات يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

البرتقال: البرتقال فعال في التعامل مع مرض السكري.

ومرض السكري هو مرض يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو معروف باسم مرض التمثيل الغذائي، الأنسولين هو هرمون يمكّن من نقل السكر مباشرة من الدم إلى الخلايايتم ذلك بحيث يمكن استخدامه كطاقة أو تخزينها لاحقًا ومع ذلك ، عندما يعاني من مرض السكري ، إما أن الجسم غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو يصبح غير قادر على وضع الأنسولين المنتج في الاستخدام الفعال. إذا تم الحفاظ على نسبة السكر في الدم في الجسم دون رادع ، فقد يتسبب في تلف الكلى والعينين والأعصاب والعديد من الأعضاء الأخرى.

Advertisements

النوعان الرئيسيان من مرض السكري هما:

داء السكري من النوع 1: هذا النوع من مرض السكري هو حالة من أمراض المناعة الذاتية. في هذا ، تبدأ الأجسام المضادة بمهاجمة البنكرياس ، مما يعطل إنتاج الأنسولين.

داء السكري من النوع 2: هذا النوع من مرض السكري يجعل الجسم طاردًا للأنسولين ، مما يتيح تراكم السكر في الدم.

أعراض مرض السكري

لكل نوع من مرض السكري أعراض فريدة ، ولكن هناك بعض الأعراض التي قد تكون شائعة. قد تشمل هذه:

فقدان الوزن، عدم وضوح الرؤية، زيادة العطش أو الجوع، التئام الجروح، كثرة التبول، إعياء

من أجل الحفاظ على صحة نسبة السكر في الدم ، يحتاج المرء إلى اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يجب أن تتضمن الوجبة الصديقة لمرض السكري الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية.