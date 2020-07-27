شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يمكن أن تتلف دماغك.. منها عدم النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدماغ هو العضو الأكثر حيوية في جسمك، وأي ضرر يمكن أن يعرقل أفكارك وذاكرتك وإحساسك، وما إلى ذلك، ولكن مع الأسف أن هذا العضو أيضا يأخذ أقل اهتمام.

من الضروري أن نعتني بدماغنا كل يوم ، فقد يتسبب الكثير في إيذاء عقله بطريقة أو بأخرى، وهناك العديد من الأنشطة والعادات التي تحتاج إلى تجنبها للحفاظ على صحة دماغك.

وعرض موقع " healthline" أبرز عادات يمكن أن تدمر الدماغ وهى كالتالى :

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الحرمان من النوم الحرمان من النوم إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإنك تخاطر بالعديد من الأمراض، ولكن تأثيرها على الدماغيكون أكثر وضوحا، حيث يؤثر قلة النوم على الحصين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة. وعندما تنام ، يحصل عقلك على فرصة للراحة أيضًا، ويمكنه تطهير نفسه من السموم فقط عندما تكون في نوم عميق، وهذا يساعد الخلايا على تجديد شبابها.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن قلة النوم قد تكون سببًا للخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر، لذا من الضروري أن تحصل على 8 إلى 9 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.



الشعور بالوحدةلا بد أنك لاحظت أنه عندما يكون لديك أشخاص من حولك، فأنت أكثر سعادة وإنتاجية، فالتفاعلات الاجتماعية تحفز العقل وتبقيك يقظًا وسعيدًا، عدم الإندماج والعزلة يمكن أن يجعلك مكتئبًا وقلقًا، ويمكن أن تزيد الوحدة من خطر التراجع المعرفي والخرف، لذلك ، تحتاج إلى الاختلاط أكثر للحفاظ على صحة دماغك. الشعور بالوحدةلا بد أنك لاحظت أنه عندما يكون لديك أشخاص من حولك، فأنت أكثر سعادة وإنتاجية، فالتفاعلات الاجتماعية تحفز العقل وتبقيك يقظًا وسعيدًا، عدم الإندماج والعزلة يمكن أن يجعلك مكتئبًا وقلقًا، ويمكن أن تزيد الوحدة من خطر التراجع المعرفي والخرف، لذلك ، تحتاج إلى الاختلاط أكثر للحفاظ على صحة دماغك.



أسلوب حياة غير مستقر أسلوب حياة غير مستقر يعد عدم ممارسة الرياضة أحد الأسباب الرئيسية وراء الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويمكن أن يصيبك أيضًا الخرف، فقط ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة من المشي السريع كل يوم ، أو اصعد الدرج بدلاً من المصعد ، وقم ببعض التمارين الحرة في المنزل.