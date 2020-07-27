شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وطرق علاج تقرحات الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرحات الفم عادة ما تكون آفات صغيرة مؤلمة تظهر في الفم أو عند قاعدة اللثة وهى ما تؤثر على طريقة تناول الطعام والشراب والحديث ، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE فإن النساء والمراهقات والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لقرحات الفم أكثر عرضة للإصابة، وقرح الفم غير معدية وتختفي عادةً في غضون أسبوع إلى أسبوعين

أسباب الاصابه بتقرحات الفم

لا يوجد سبب محدد وراء قرح الفم ومع ذلك ، تم تحديد عوامل ومحفزات معينة وتشمل هذه:

إصابة طفيفة في الفم بسبب عمل الأسنان، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة ، أو الإصابة الرياضية ، أو اللدغة العرضية

معاجين الأسنان وشطف الفم التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم.

الحساسية الغذائية تجاه الأطعمة الحمضية مثل الفراولة والحمضيات والأناناس وغيرها من الأطعمة المحفزة مثل الشوكولاتة والقهوة.

نقص الفيتامينات الأساسية ، وخاصة B-12 والزنك وحمض الفوليك والحديد.

رد فعل تحسسي لبكتيريا الفم.

تقويم الأسنان.

Advertisements

التغيرات الهرمونية أثناء الحيض.

الإجهاد العاطفي أو قلة النوم.

الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية.

يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضًا علامة على الحالات الأكثر خطورة والتي تتطلب علاجًا طبيًا ، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، مرض التهاب الأمعاء، السكرى، خلل في جهاز المناعة يؤدي إلى مهاجمة جسمك لخلايا الفم السليمة بدلاً من الفيروسات والبكتيريا، فيروس نقص المناعة البشرية .

الاعراض المرتبطة بتقرحات الفم

قرح الفم الرئيسية أكبر وأعمق من القرح الصغيرة لديهم حواف غير منتظمة ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع للشفاء قرح الفم الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى ندبات طويلة الأمد.

القروح الهربسية الشكل هي حجم دقيق ، وتحدث في مجموعات من 10 إلى 100 ، وغالبا ما تصيب البالغين.هذا النوع من قرحة الفم له حواف غير منتظمة ويشفى غالبًا دون تندب في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

طرق علاج تقرحات الفم

معظم قرح الفم لا تحتاج إلى علاج وقد يؤدي عدد من العلاجات إلى تقليل الألم ووقت الشفاء وهى استخدام شطف الماء المالح وصودا الخبز، تغطية قرح الفم بعجينة صودا الخبز، وضع الثلج على قرح الفم، باستخدام شطف الفم الذي يحتوي على الستيرويد لتقليل الألم والتورم، باستخدام المعاجين الموضعية، وضع أكياس شاي رطبة على قرحة الفم، تناول المكملات الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ب -12 والزنك.