استمرار تراجع إصابات كورونا بمصر.. 479 خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية،الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.



وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وجاء فى البيان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و 4606 حالات وفاة.