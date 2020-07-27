يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي المزيد

نجح فريق يوفنتوس في الحصول على لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي، بعدما حقق فوزا سهلا على سامبدوريا بنتيجة 2-0، في الجولة الـ36 من المسابقة.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة خادعة من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 67، أضاف الجناح الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي هدف يوفنتوس الثاني، بعدما ارتدت الكرة من الحارس عقب تسديدة قوية من رونالدو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 83 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 7 نقاط أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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وبذلك ضمن "البيانكونيري" الحصول على الدوري الإيطالي، في ظل تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

وباتت هذه المرة هي التاسعة على التوالي التي ينجح فيها يوفنتوس في الحصول على لقب الدوري الإيطالي، ليكون صاحب الرقم القياسي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما باتت هذه المرة هي الـ36 التي ينجح فيها يوفنتوس في الحصول على اللقب، ليكون على بعد 18 لقبا كاملا من كل من ميلان وإنتر، حيث حصلا على اللقب 18 مرة.

ويعتبر يوفنتوس أكثر فرق الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى حصولا على اللقب، متفوقا على ريال مدريد، الذي حقق الدوري الإسباني 34 مرة.