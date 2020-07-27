فوائد البردقوش على صحة الجسم والأعصاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البردقوش من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض، حيث تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبوتاسيوم والمواد المضادة للالتهاب والألم، وحسب ما ذكره موقع healthbenefitstimesفإن فوائد البردقوش هى:

فوائد البردقوش على صحة الجسم

1:يحتوى البردقوش على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:يحتوى البردقوش على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والامراض السرطانية.

3:تناول البردقوش يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الجهاز العصبى كما انه يساعد على التركيز والنشاط.

4:يحتوى البردقوش على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من السعال والعطس والالم المستمر.

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5:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من الالتهابات والألم والقرح الهضمية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للالتهابات.

6:تناول البردقوش يعمل على تهدئة الاعصاب ويحد من الاكتئاب ويعمل على تعديل المزاج وهدوء الاعصاب.

7:يحتوى البردقوش على بعض الخصائص التى تعمل تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.

8:تناول البردقوش يساعد على تسكين الألم الناتج عن الدورة الشهرية.

9: يعالج الأرق والتعب ويساعد على النوم واسترخاء الجسم.