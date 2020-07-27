شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى نباتى عالى البروتين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي نباتي عالي البروتين يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتبط أيضاً هذا النظام الغذائي بانخفاض خطر الوفاة من أي سبب، وفقًا لبحث نشرته المجلة الطبية البريطانية BMJ.

وبحسب موقع "Health line" قال الباحثون "هذه النتائج لها آثار مهمة على الصحة العامة حيث يمكن زيادة تناول البروتين النباتي بسهولة نسبية عن طريق استبدال البروتين الحيواني ويمكن أن يكون له تأثير كبير على طول العمر".

واستعرض الباحثون في جامعة طهران للعلوم الطبية في إيران، جامعة هارفارد، مدرسة شان للصحة العامة، وبريجهام ومستشفى النساء في بوسطن، وكلية الطب بجامعة هارفارد نتائج 32 دراسة أبلغت عن تقديرات المخاطر لجميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وموت السرطان لدى البالغين 19 عامًا أو أكثر.

قام الباحثون بتقييم جميع الدراسات واستخدموا بعد ذلك النماذج الرياضية لمقارنة تأثيرات أعلى فئات تناول البروتين مع الأقل، وتم تحليل هذه المعلومات لتقييم العلاقة بين تناول البروتين والوفاة.

خلال فترة المتابعة لمدة تصل إلى 32 عامًا، كان هناك أكثر من 16 ألف حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأكثر من 22000 حالة وفاة بسبب السرطان بين 715.128 مشاركًا.

زيادة طفيفة في البروتين النباتي توفر فوائد كبيرة

أكدت النتائج أن تناول كميات كبيرة من البروتين مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب عند مقارنته بالأشخاص الذين يتناولون وجبات منخفضة البروتين.

والمثير للدهشة ، أنهم قرروا أيضًا أنه لا يوجد ارتباط كبير بين تناول البروتين الحيواني وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن لم يكن هناك أي فائدة.

ومع ذلك ، فإن المشاركين الذين تناولوا 3 % إضافية من الأطعمة التي تحتوي على البروتينات النباتية في اليوم واجهوا خطرًا أقل بنسبة 5 % للوفاة من أي سبب.

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الأكل النباتي أكثر صحة

وقال دينيس تايلور، اختصاصي تغذية مسجل في مستشفى تكساس هيلث أرلينجتون التذكاري بولاية تكساس: "لقد تم ربط أنماط تناول الطعام النباتي بتقليل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم".

وتابع قائلاً"درست جمعية السكري الأمريكية مجموعات كبيرة من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف والنباتات لرؤية انخفاض في نسبة الجلوكوز في الدم ومعدلات A1C في الأشهر الثلاثة و A1C هو شكل من أشكال الهيموجلوبين المرتبط كيميائياً بالسكر.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، "إن الآليات التي من خلالها يمكن أن تؤثر البروتينات النباتية على صحة الإنسان غير معروفة".

لكنهم يعتقدون أن أحد أسباب أن البروتين النباتي أظهر فوائد للقلب والأوعية الدموية ، هو فئة من البروتين تسمى عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين (IGFs) في الأطعمة النباتية.

وجدت الدراسات الموثوقة أن عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين IGFs ترتبط بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب وحتى هشاشة العظام.

وكتب مؤلفو الدراسة "في حين أن استهلاك البروتين الحيواني كان مرتبطا بزيادة تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين ، إلا أن تناول النظام الغذائي للبروتينات النباتية لم يكن مرتبطا بمستويات مرتفعة". وأضافوا"ارتبطت زيادة مستويات عامل النمو الشبيه بالأنسولين بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر."

ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك البروتين الحيواني ، بغض النظر عن وزن جسمك ، كان مرتبطًا بمستويات عالية من الكوليسترول ، بينما "ارتبط استهلاك البروتينات النباتية بمستويات منخفضة من الكوليسترول في البلازما".