شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن كتم المشاعر ولا تخجل من البكاء.. كيف تتعامل مع التقلبات النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى البكاء على أنه علامة على الضعف، إلا أنه يمكن أن يكون مما أمر به الطبيب لفرز العواطف المشوشة والبدء من جديد، وحسب الـ cnn قال ستيفن سيدروف ، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية الحيوية في جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، إن رفضنا للتعبير العاطفي بشكل عام والبكاء ينبع بشكل خاص من الطفولة.

كأطفال ، غالبًا ما نتعلم كيفية كبح عواطفنا، ربما نتذكر دائما بكائنا فى المدرسة أو عندما قام والداك بتوبيخك بقولك: "توقف عن البكاء وإلا سأعطيك شيئًا لتبكي عليه."

لقد تعلم الكثير منا أن هناك مشاعر ، مثل الغضب أو الاستياء ، لا ينبغي لنا التعبير عنها، . مع نمو الأطفال في سن البلوغ ، نتعلم تدريجياً كيفية تنظيم وأحيانًا قمع وكتم الوعي لمشاعرنا.

وأوضح سيدروف أن "هذه المشاعر لها طاقة"، عليك أن تتقلص بطرق مختلفة لإبقائها." يتداخل ذلك مع العمليات الطبيعية والغريزية ويخلق اختلالات لأن حاجة الجسم لا تزال موجودة.

قال سيدروف: "إذا كنت جائعاً ، فأنت تأكل". "تجد طعامًا لحل هذا الخلل ومعالجته".

لذلك إذا كنت حزينًا أو مجروحًا أو غاضبًا ، فأنت بحاجة إلى العثور على شيء لحل هذا الخلل في التوازن.إذا لم تفعل ذلك ، يمكنك التعبير عن تلك المشاعر غير المتوازنة بطرق غير مناسبة - مثل انتقاد عائلتك أو أصدقائك.

يمكن أن يعيق ضبط النفس العاطفي قدرتنا على تجربة المشاعر الإيجابية ، مثل الفرح والحب أيضًا.

إن البكاء والوفاء باحتياجاتك وحساسياتك هو جزء بالغ الأهمية من الرعاية الذاتية والمحبة مع النفس ، والوعي باحتياجات المرء وتكريمه لصالح صحة الجسم والعقل والروح".

تشمل أنواع الدموع الثلاثة دموع عاطفية ، تنجم عن مشاعر قوية مثل الفرح أو الحزن. الدموع القاعدية تليين عينيك، تنطلق الدموع الانعكاسية عندما يتسبب الغبار أو أكاسيد البصل في تهيج عينيك.

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قال لورين بايلسما ، أستاذ مساعد في الطب النفسي ، أن البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تبكي في سن البلوغ ولديها دموع عاطفية ، والتي قد يكون لها "وظائف اجتماعية أكثر تعقيدًا للحصول على الدعم والراحة من الآخرين أو لديهم وظائف التواصل أو وظائف الترابط الاجتماعي". وعلم النفس في جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا.

إذا كنت معتادًا على قمع عواطفك ، فإن السماح لنفسك بالبكاء قد يؤدي أولاً إلى القلق إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تترك فيها مشاعرك.

هذا امر عادي، يمكن أن يساعدك تغيير وجهة نظرك والاستغراق عند الحاجة في التغلب على أي إزعاج تدريجيًا،و يمكنك أن تأخذ الأمر ببطء ، و"قال أورلوف" عليك العودة والعمل مع الطفل الداخلي قليلاً ، لأن الطفل الداخلي هو الذي أغلقه عندما لم يكن آمنًا في البكاء.

هذا جيد "لأنه لا يمكن أن تكون دائما على أهبة الاستعداد طوال الوقت ،" قال سيدروف. "يعتمد الجسم دائمًا على العديد من الأبعاد المختلفة ليكون في مكان توازن. أن تكون ضعيفًا وتترك حارسك هو وسيلة للتعافي ، إلى حد ما ، من التوتر والتوتر."

قد يكون ذلك لأن البكاء يجبرنا على الانتباه إلى ما دفعنا والعمل من خلال عواطفنا وأفكارنا. قد يساعد البكاء أيضًا في فهم ما هو مهم بالنسبة لنا ، خاصة إذا بكينا على شيء أزعجنا بشكل غير متوقع.

عندما تكون مرهقًا ، يزداد نشاط جهازك العصبي الودي،و تم العثور على استجابة للبكاء لتخفيف التوتر مسبوقة بارتفاع في نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي ، مما يعني أن البكاء يسهل النشاط الذي يساعدك على الاسترخاء.

قد تكون الدموع العاطفية فريدة في تركيبها الكيميائي، تم الكشف عن تركيزات البرولاكتين والمنغنيز والسيروتونين والكورتيزول والأدرينالين في الدموع العاطفية ، ومعظمها لها دور في تنظيم المزاج والضغط.

يمكن أن يكون البكاء مفيدًا في البيئات الجماعية ، وقد أخذ اليابانيون النتائج على محمل الجد - في بعض المناطق ، هناك " نوادي تبكي " تسمى "روي-كاتسو" (البحث عن الدموع) ، حيث يشارك الناس في احتفالات التنفيس.

وقال سيدروف "أتصور أن (البكاء في مجموعات) يسهل قبول البكاء ويسهل على الناس القيام بذلك."

بما أن الرجال يتعلمون أن الصلابة هي نموذج الرجولة ، فإنهم يواجهون وصمة أكبر حول البكاء، حيث قال سيدروف: بالنسبة للرجال الذين يقمعون الرغبة في البكاء ، فهذه علامة على القوة لتكون قادراً على أن تكون مستقلاً ، وأن تقرر بنفسك الحق من الخطأ والبكاء.

قد يخفي بعض الآباء عواطفهم خشية أن يزعجوا أطفالهم، ولكن اقترح أورلوف أن الشركاء المنهكين يمكنهم أن يطلبوا من بعضهم البعض وضع العلامات حتى يتمكن الشخص من المشي أو إلى غرفة مختلفة للبكاء.