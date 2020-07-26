23 نصيحة للأطفال لتعايش آمن مع كورونا

بعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجياً في دول عدة، وأتيحت للأطفال فرصة الخروج للأماكن العامة والتمشية في الهواء الطلق واستئناف بعض الأنشطة، ما يستلزم اتباعهم الإجراءات الاحترازية بدقة لحماية أنفسهم من العدوى التاجية.





حماية نفسك مسؤوليتك

القاعدة الأساسية التي يجب أن يتعامل الأطفال وفقاً لها طوال الوقت هي "أنت المسؤول عن حماية نفسك من عدوى كورونا"، سواء خلال فترة بقائهم خارج المنزل أو حتى أثناء المكوث في البيت، وبالتحديد من تخطوا حاجز 6 سنوات؛ لقدرتهم على فهم وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

الطبيبة سوزان محفوظ، استشاري مكافحة العدوى في مصر، شددت على ضرورة إبقاء الأطفال في المنازل قدر الإمكان؛ لصعوبة السيطرة على تصرفاتهم أو إلزامهم بالإجراءات الوقائية.





وقالت محفوظ لـ"الخليج 365" إن إقناع الإطفال بمسؤوليتهم عن التقاط العدوى ضرورة، مضيفة: "يجب أن نخبرهم أن كورونا كائن لا يمشي أو يطير ليهاجمنا، والطفل المسؤول عن جلبه باللمس أو الاستنشاق أو عدم اتباع الإجراءات الوقائية".

وقدمت مجموعة من النصائح للأطفال للتعايش مع الفيروس التاجي؛ لحماية أنفسهم وتحقيق أكبر قدر من الأمان لهم.





النظافة الشخصية

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون كل فترة قصيرة، مع الحرص ألا تقل كل مرة عن 20 ثانية.

- تجنب لمس الأسطح الخارجية والطاولات، وحال حدوث ذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون فوراً.

- عدم لمس العين أو الفم وتجنب وضع اليدين على الوجه عموماً.

- الاهتمام بالنظافة الجسدية، واتباع القواعد الصحية فيما يخص الصحة التنفسية.





- تجنب اللعب خارج المنزل، وحال حدوث ذلك يجب غسل اليدين جيداً فور العودة.

- حال الاضطرار إلى استخدام المرحاض خارج المنزل يجب التأكد من نظافته وتطهيره قبل الجلوس عليه، مع غسل اليدين جيداً بعد الانتهاء.

- يجب ألا تخلو حقيبة الأطفال من المطهرات الكحولية والمناديل، لتعقيم الأيدي كل فترة.

- توعية الأطفال بضرورة عدم مخالطة من لديه أعراض نزلات البرد والحمي مهم.





التغذية

من المهم التركيز على التغذية السليمة المتوازنة لحماية الأطفال من كورونا والأمراض الأشد فتكاً منه، مع تدريب الأطفال على العادات التالية:

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- الاعتماد على وجبات أو سندوتشات مُعّدة في المنزل؛ لضمان نظافتها ومكوناتها.

- تناول الطعام في الأطباق والأكواب ذات الاستخدام الواحد؛ للتخلص منها بعد الانتهاء مباشرة.

- البعد عن الأطعمة المُصنعة التي تحوي مواداً حافظة واستبدالها بالطبيعية مثل الفاكهة والخضراوات.





- الإكثار من السلطات والألبان وكل ما هو غني بالفيتامينات خاصة "فيتامين د".

- شرب الكثير من السوائل سواء الماء أو العصائر الطازجة.

- التأكد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل تناول الوجبات وبعدها.

عادات صحية





- توعية الأطفال بمخاطر الاختلاط والتأكيد على عدم مصافحة الزملاء أو تقبيلهم واحتضانهم.

- التأكد من وجود مسافة جيدة لا تقل عن متر بين الطفل والمحيطين به.

- الابتعاد عن الألعاب التي تستدعي التلاحم أو الاشتراك الجسدي.

- التركيز على الأنشطة التي تفرغ طاقات الأطفال ولا تنقل العدوى مثل الرسم والغناء وقراءة القصص.

- النوم المتواصل من 6 لـ8 ساعات ليلاً مفيد ويعد من أهم أسباب تقوية المناعة.





- الالتزام بممارسة الرياضة، فهي تقوي المناعة أكثرمن التغذية، حتى لو رياضة المشي.

- البعد عن التوتر والخوف والقلق وأي اضطراب نفسي عموماً؛ لتأثيره السيء على المناعة.

- التحدث الدائم مع الأطفال عن تحسن الأوضاع وطمأنتهم وبعث الأمل في نفوسهم.

- تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الكمامة، ومتى يمكن خلعها، وكيف يمكن استنشاق هواء نقي من حين لآخر.



