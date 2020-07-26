الجزائر تمدد تدابير كورونا الاحترازية إلى 10 أغسطس

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، تمديد تدابير كورونا الاحترازية إلى 10 أغسطس/آب في 29 محافظة بعد استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل غير مسبوق.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد بياناً، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أعلن خلاله تمديد 5 إجراءات احترازية تتعلق بمنع انتشار كورونا "بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني".

ومن أبرز الإجراءات قرار تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 15 يوماً، من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت جرينيتش) إلى 05.00 صباحا من اليوم التالي، في 29 محافظة بينها العاصمة وولايات في شرقي وغربي وجنوبي البلاد.

هذا، بالإضافة إلى تمديد قرار منع حركة الـمرور لمدة 15 يوماً أخرى بما فيها السيارات الخاصة من وإلى 28 محافظة التي سجلت بها أكبر زيادة في حالات الإصابة والوفاة بـ"كوفيد – 19"، مع استثناء وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع من الإجراء.

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وكذا تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات الـ29.

كما دعت الحكومة المواطنين إلى مضاعفة اليقظة وبالأخص خلال أيام عيد الأضحى الـمبارك.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل سريع في الجزائر، إذ سجلت، الأحد، 593 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 27357 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 9 وفيات جديدة ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 1155 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من "كوفيد – 19" إلى 18471، و64 مريضاً بالعناية المركزة.