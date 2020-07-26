المغرب يمنع التنقل بين 8 مدن بعد ارتفاع إصابات كورونا

قررت المملكة المغربية، الأحد، منع التنقل بين عدة مدن بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بكورونا مؤخراً.



وسجلت المملكة المغربية في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاُ ملحوظاً في عدد الحالات الجديدة المسجلة.

وحتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، الأحد، تم تسجيل أكثر من 600 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب بيان مشترك لكل من وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين، اطلعت ”الخليج 365”، على نسخة منه، فإنه نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" خلال الأيام الأخيرة، فقد تقرر ابتداء من منتصف ليل الأحد 26 يوليو/تموز، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

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وتأتي هذه الخطوة بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص الحاصلين على تصريح استثنائي للتنقل يتم استلامه من السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وتم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.

وأمام هذا الوضع، أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنين الالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيعرضون أنفسهم لإجراءات الصارمة، طبقا للقانون، حسب البيان.