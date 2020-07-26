شكرا لقرائتكم خبر عن الوراثة وأمراض القلب والأوعية الدموية تزيد خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أن مشاكل صحة القلب والأوعية الدموية والوراثة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وأشار البحث، الذي نشر في مجلة علم الأعصاب، إلى أنه حتى إذا كان شخص ما مهيئاً بشكل وراثي لتطوير الخرف، فإن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر، بحسب موقع "Medical news today".

وفقًا للمعهد الأمريكي للشيخوخة (NIA)، يصف الخرف فقدان الشخص لوظائفه الإدراكية، مما يؤثر على قدرته على التفكير والتذكر والإدراك ويمكن أن تتسبب مشاكل مختلفة في حدوث هذا، وأكثرها شيوعًا هو مرض الزهايمر.

قد يظهر الخرف الخفيف على أنه زيادة النسيان أو الارتباك اللحظي، مصحوبًا بمجال واحد آخر على الأقل من ضعف الأداء، مثل فقدان طريقك إلى المنزل (مشاكل الرؤية المكانية) أو عدم معرفة كيفية دفع فاتورة (وظيفة تنفيذية).

عندما تصبح حالة الخرف معتدلة أو شديدة ، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الشخصية، وفشل في التعرف على العائلة أو الأصدقاء، والاعتماد شبه الكامل على الآخرين في أنشطة الحياة الأساسية.

يحدث الخرف عندما يتوقف عدد كبير من الخلايا العصبية - الخلايا الرئيسية في الدماغ - عن العمل بشكل صحيح وفي النهاية يموت.

يمكن أن يحدث هذا في مرض الزهايمر بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وأسلوب الحياة.

ولا يوجد علاج للخرف حاليًا، لذا فإن فهم كيفية ترابط هذه العوامل هو أفضل طريقة لمساعدة الأطباء على تقديم المشورة للمرضى حول ما يمكنهم فعله لتقليل فرصهم في تطوير هذه الحالة.

علم الوراثة وصحة القلب والأوعية الدموية

في البحث الحالي، اعتمد الباحثون على بيانات من دراسة فرامنجهام للقلب- وهي دراسة طويلة الأمد نظمها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم - للنظر في العلاقة بين علم الوراثة وصحة القلب والأوعية الدموية والخرف.

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قيم الباحثون بيانات 1211 مشاركًا من فرامنجهام ، وقاموا بتحليل صحتهم النسبية للقلب والأوعية الدموية ودرجة المخاطر الوراثية للخرف.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين لديهم درجات عالية من المخاطر الجينية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف 2.6 مرة من أولئك الذين لديهم درجات منخفضة المخاطر.

ووجدوا أيضًا أن صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة يمكن أن تقلل من فرص إصابة الشخص بالخرف بنسبة 55٪ خلال فترة المتابعة ، بمتوسط ​​8.4 سنوات.

زادت أمراض القلب والأوعية الدموية من خطر إصابة الشخص بالخرف.

أوضحت الدراسة أن الاستعداد الوراثي وسوء صحة القلب والأوعية الدموية يمكن أن يزيدا من خطر إصابة الشخص بالخرف.

وفقًا للدكتورة سودها سيشادري، من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو والمؤلف المشارك في البحث، "تصبح العلاقة بين صحة القلب وصحة الدماغ أكثر وضوحًا مع كل اكتشاف".

وأوضحت أنه " من الضروري ممارسة الرياضة، تقليل التوتر ، وتناول نظام غذائي صحي ثم ، بغض النظر عن جيناتك لديك القدرة على تقليل خطر الإصابة بالخرف. "

تساهم الدراسة في مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تثبت أن الرياضة وتناول الطعام الصحي يمكن أن يحدث فرقًا في قضايا الصحة الإدراكية.