شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحددون الجين المسئول عن الاستجابة المناعية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد العلماء جينًا في البشر يقولون إنه يمكن أن يكون لاعبًا أساسيًا في الاستجابة المناعية ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، وهو تقدم قد يؤدي إلى فهم وعلاج أفضل لكوفيد 19، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

قام البحث، الذي نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بتحليل الاختلاف في التركيب الجيني لأربعة مرضى صغار يعانون من فيروس كورونا الشديد من عائلتين، لم يكن لديهم أي حالات طبية موجودة مسبقًا تجعلهم عرضة للمرض المميت.

وفقًا للعلماء من المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا ، كان لدى المرضى متغيرات من الجين TLR7 ، إلى جانب عيوب في إنتاج جزيئات الجهاز المناعي من النوع الأول والثاني إنترفيرون.

وأكد الباحثين أن المرضى الذين كانوا في السابق جيدًا قبل تطوير قصور الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا الشديد ، كانوا بحاجة إلى تهوية ميكانيكية في وحدة العناية المركزة، حيث وجد تسلسل سريري سريع لجميع الجينات التي تم إجراؤها في الدراسة ، والفصل في أفراد الأسرة المتاحين ، أن المتغيرات من جين TLR7 في المرضى.

وأوضح الباحثون أن جينات TLR تساعد في إنتاج عائلة من مستقبلات البروتين على سطح الخلايا البشرية التي تلعب دورًا مهمًا في التعرف على مسببات الأمراض، وأن هذه المستقبلات تتعرف على العوامل المعدية مثل البكتيريا والفيروسات في الجسم وتنشط الجهاز المناعي.

وأضاف العلماء أن "TLR7 يحفز إنتاج ما يسمى الإنترفيرون ، مما يشير إلى البروتينات الضرورية في الدفاع ضد العدوى الفيروسية ، في حين أن وظيفة TLR7 لم يتم ربطها حتى الآن بخطأ داخلي في المناعة ، تشير النتائج الجديدة ، وفقًا للعلماء ، إلى أن دورها ضروري للحماية من فيروس كورونا الجديد.

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وأوضح عالم الوراثة ألكسندر هويشن ، أحد المشاركين في الدراسة: "يبدو أن الفيروس يمكن أن يتكاثر دون عائق لأن الجهاز المناعي لا يحصل على رسالة مفادها أن الفيروس قد هاجم الجسم".

وأضاف هويشن لأن TLR7 ، التي يجب أن تحدد الدخيل وتنشط الدفاع بعد ذلك ، غير موجودة. قد يكون هذا هو سبب شدة المرض لدى هؤلاء الإخوة الذين تم بحث حالتهم في الدراسة.

وصادف الباحثون أيضًا زوجًا آخر من الإخوة الشباب الذين أصيبوا بمضاعفات خطيرة لكورونا و درس العلماء الشفرة الوراثية لهذين الشقيقين ، رأوا مرة أخرى خطأ في تركيبة جين TRL7.

الاكتشاف ، وفقًا للعلماء ، لا يوفر فقط مزيدًا من التبصر في العمل الأساسي لجهاز المناعة ، ولكن قد يكون له أيضًا عواقب مهمة لعلاج مرضى كورونا المصابين بأمراض شديدة.