شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لمرض التصلب المتعدد قد يساعد في علاج COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت التجارب السريرية الأخيرة أن إعادة صياغة دواء يستخدم لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن استخدامها أيضًا لمساعدة المرضى المصابين بـ COVID-19.

SNG001 هو شكل مستنشق من دواء يسمى interferon-beta قيد التطوير من قبل شركة الأدوية البريطانية Synairgen، حيث يوصف الإنترفيرون عادة لعلاج الأعراض المتعلقة بمرض التصلب المتعدد الانتكاسي.

لكن التجربة السريرية ، وجدت الشركة البريطانية أنه عندما تم إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من COVID-19 ، فقد توقفت عن تطوير أعراض أكثر حدة ، وزادت من شفائهم ، وسمحت لهم بمغادرة المستشفى في وقت سابق.

مثل التجارب السريرية الأخرى لعلاجات COVID-19 ، لا تزال النتائج بحاجة إلى فحص شامل كعلاج قياسي لفيروس كورونا، ويجب أيضًا موازنة المخاطر الرئيسية للدواء (المحتملة للاكتئاب الشديد) مقابل الفوائد المحتملة.



التصلب المتعدد ومرضى كورونا

كيف يعمل دواء التصلب المتعدد لمرضى كورونا كيف يعمل دواء التصلب المتعدد لمرضى كورونا

مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة تصيب الجهاز العصبي المركزي، حيث تنقطع أو تختلط النبضات العصبية بين الدماغ والحبل الشوكي، و يحدث ذلك لأن الجهاز المناعي للجسم يهاجم الطبقات الواقية حول الألياف العصبية، والنتيجة هي فقدان السيطرة على العضلات والتوازن.

في المقابل ، COVID-19 هو عدوى فيروسية تؤثر على قدرة المريض على التنفس بسبب الالتهاب الذي يضغط على رئتيه، والشيء المشترك بين كلا المرضين هو تنشيط الاستجابة المناعية للجسم ، لذلك يمكن أن يعمل دواء يعدل نظام المناعة لأحدهما للآخر.

يستخدم Interferon-beta (interferon) ، وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم ، كدواء مناعي لمكافحة مرض التصلب العصبي المتعدد المنتكس عن طريق الحد من الالتهاب وتخفيف أعراض المرض.

افترض العلماء وفقا لتقرير موقع " theconversation" أنه يمكن أيضًا علاج COVID-19 من خلال بدء استجابة الجسم المضادة للفيروسات واحتمال تقليل الالتهاب على الرئتين.

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يُعتقد أن بعض مجموعات المرضى المعرضين للخطر لا يمكنها إنتاج الإنترفيرون بشكل فعال مثل الأشخاص الآخرين ، مما يقلل من قدرتهم على محاربة الفيروس وينتج عنه أعراض أكثر حدة.

لذا ، فإن إعطاء الإنترفيرون لهؤلاء المرضى نظريًا من شأنه أن يساعدهم على محاربة الفيروس ، وتخفيف أعراضهم ، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

ولكن بدلاً من الحقن فى حالات التصلب المتعدد ، يتم إعطاء SNG001 للمرضى عن طريق البخاخات، وهي آلة تحول محلول الماء من الإنترفيرون إلى ضباب دقيق يمكن أن يتنفسه المرضى من خلال قناع الوجه.

نتائج واعدة حتى الآن

للدراسة، تم تسجيل 101 مريض في محيط المستشفى في تجربة SNG001 وتم إعطاؤهم الدواء يوميًا لمدة 14 يومًا، بالمقارنة مع الدواء الوهمي ، فإن أولئك الذين تم إعطاؤهم SNG001 لديهم خطر أقل بنسبة 79 ٪ للإصابة بمرض شديد.

كان المرضى الذين تم إعطاؤهم الدواء الخاص بالتصلب المتعدد، أكثر عرضة مرتين للشفاء من إصابتهم وتم خروجهم في وقت مبكر من المستشفى من أولئك الذين أعطوا الدواء الوهمي. الآثار الجانبية للدواء ولكن واحدة من أهم الآثار الجانبية للأدوية هو أنه يمكن أن يسبب الاكتئاب، ونتيجة لذلك ، يتم استخدام الإنترفيرون بحذر في المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الموجود مسبقًا أو الذين لديهم أفكار انتحارية، فقد تتفاقم هذه الحالات بالفعل بسبب الوباء إذا فقد مريض محتمل للدواء وظيفته أو لم يتعامل بشكل جيد مع عزل المسافة الاجتماعية. الآثار الجانبية للدواء ولكن واحدة من أهم الآثار الجانبية للأدوية هو أنه يمكن أن يسبب الاكتئاب، ونتيجة لذلك ، يتم استخدام الإنترفيرون بحذر في المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الموجود مسبقًا أو الذين لديهم أفكار انتحارية، فقد تتفاقم هذه الحالات بالفعل بسبب الوباء إذا فقد مريض محتمل للدواء وظيفته أو لم يتعامل بشكل جيد مع عزل المسافة الاجتماعية.

وهذا يعني أن الأطباء سيحتاجون إلى إجراء فحص شامل للصحة العقلية لجميع المرضى الذين يفكرون في علاج SNG001، ولكن الآثار الجانبية الأخرى ذات الصلة بالإنترفيرون هي أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اضطرابات النوبات أو قصور القلب.