شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أسئلة وإجابات حول تحليل معدل ترسيب كرات الدم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معدل ترسيب كريات الدم الحمراء من التحاليل الهامة التي قد يطلبها طبيبك لاكتشاف مشاكل عديدة، منها وجود التهاب أو عدوى في الجسم أو لمتابعة علاج حالة مرضية، ومن خلال سلسلة " اطمن على نفسك" نقدم أسئلة وإجابات حول تحليل معدل ترسيب كرات الدم الحمراء، بحسب ما ذكر موقع connecticutchildrens.

س: ما هو اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء ESR؟

ج: يقيس اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء ESR مدى سرعة استقرار خلايا الدم الحمراء في زجاجة أنبوب الاختبار.

يمكن أن يؤدي الالتهاب أو العدوى إلى بروتينات إضافية في الدم ، مما قد يجعل خلايا الدم الحمراء تستقر بشكل أسرع. عندما يحدث هذا، يكون ESR أعلى.

س: لماذا يتم إجراء اختبارات ESR؟

ج: يمكن إجراء اختبار ESR إذا كان لديك علامات التهاب أو عدوى.

تُستخدم اختبارات ESR لمتابعة مستويات نشاط الأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) والتهاب المفاصل والذئبة.

يمكن أيضًا استخدام اختبارات ESR لمتابعة مدى نجاح علاج الالتهاب أو العدوى.

س: كيف يجب أن نستعد لاختبار ESR؟

يمكنك تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي خلال اختبار ESR ما لم تخضع أيضًا لاختبارات أخرى تتطلب الصيام مسبقًا.

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أخبر طبيبك عن أي أدوية تتناولها لأن بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج الاختبار.

كيف يتم إجراء اختبار ESR؟

تأخذ معظم اختبارات الدم كمية صغيرة من الدم من الوريد. للقيام بذلك، سيقوم أخصائي التحليل بما يلي:

-تنظيف الجلد

-وضع شريط مطاطي (ضمادة) فوق المنطقة لجعل الأوردة تتضخم بالدم

-ادخال إبرة في الوريد (عادة في الذراع داخل الكوع أو على ظهر اليد)

-سحب عينة الدم في قارورة أو حقنة

-نزع الشريط المطاطي وازالة الإبرة من الوريد

س: كم من الوقت يستغرق اختبار ESR؟

تستغرق معظم اختبارات الدم بضع دقائق فقط في بعض الأحيان ، قد يكون من الصعب العثور على وريد لذلك قد يحتاج الأخصائي إلى المحاولة أكثر من مرة.

س: ماذا يحدث بعد اختبار ESR؟

سيقوم أخصائي الصحة بإزالة الشريط المطاطي والإبرة وتغطية المنطقة بقطن أو ضمادة لوقف النزيف، بعد ذلك ، قد يكون هناك بعض الكدمات الخفيفة ، والتي يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.

س: متى تكون نتائج اختبار ESR جاهزة؟

تتم معالجة عينات الدم بواسطة آلة، وقد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى يوم حتى تتاح النتائج إذا أظهرت نتائج الاختبار علامات مشكلة، فقد يطلب الطبيب اختبارات أخرى لمعرفة المشكلة وكيفية معالجتها.