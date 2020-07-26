شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب على لقاح سنغافورة المضاد لكورونا الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكاله "بلومبرج" عن بدء سنغافورة تجارب بشرية في وقت مبكر من هذا الأسبوع على لقاح محتمل لفيروس كورونا الذي يتم تطويره من قبل كلية الطب Duke-NUS وشركة الأدوية الأمريكية Arcturus Therapeutics ، ولقاح "Lunar-Cov19" من بين 25 مرشحًا لقاحًا عالميًا للوصول إلى مرحلة التجارب البشرية وسيتم اختباره على 108 متطوعين أصحاء من مختلف الأعمار في سنغافورة.

واكد البروفيسور أوي أنج أونج نائب مدير برنامج الامراض المعدية الناشئة بكلية الطب ديوك ان يو اس إن المحاكمة ستحدد سلامة اللقاح وقدرته على انتاج "الجنود" المطلوبين لمساعدة الجسم في مكافحة العدوى.

ياتى ذلك بعد أن وافقت هيئة العلوم الصحية في سنغافورة على التجارب السريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره بواسطة Arcturus Therapeutics وكلية الطب وفقا لتقرير لموقع cnbc الأمريكي.

وأعلنت شركة Arcturus ، وهي شركة أدوية بيولوجية مقرها سان دييجو ، في كاليفورنيا ، بالشراكة مع شركة كلية الطب السنغافورية ، إنها ستبدأ اختبارات الجرعات البشرية في أقرب وقت ممكن.

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وقالت الشركة وكلية الطب في بيان مشترك إن الدراسة التطوعية ستشمل ما يصل إلى 108 بالغين وستفحص عدة مستويات من الجرعات.

وقبل إعلان Arcturus و كلية الطب، كان هناك أكثر من 140 لقاح مرشح في التقييم قبل السريري و 24 في التقييم السريري ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ووجد الباحثون في بياناته قبل السريرية أن جرعة واحدة 0.2 أو 2 أو 10 ميكروجرام أدت إلى تحييد الأجسام المضادة التي تستمر في الزيادة على مدى 50 يومًا قاموا باختبار الأجسام المضادة في تجارب على الفئران كل 10 أيام بعد التطعيم لمدة 60 يومًا.