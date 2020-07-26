شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب سريرية بجامعة كاليفورنيا لاختبار فاعلية لقاح مودرنا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو بأمريكا تجربة سريرية سريعة لتقييم فعالية لقاح شركة "مودرنا" للوقاية من فيروس كورونا، ضمن تجارب المرحلة الثالثة للقاح، وتستند التجربة، التي ترعاها شبكة الوقاية (CoVPN) التي أنشأتها المعاهد الأمريكية للصحة (NIH)، إلى نموذج أولي للقاح تم تطويره بواسطة Moderna، ومن المقرر أن تبدأ التجارب غداً الاثنين.

وبحسب موقع "ميديكال" قال ستيفن سبيكتور، أستاذ طب الأطفال المتميز بقسم الأمراض المعدية لدى الأطفال في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: "إن بلدنا والعالم يواجهان وباء غير مسبوق أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى لقاح للمساعدة في السيطرة على الوباء، مضيفاَ "نحن متحمسون لأن جامعة كاليفورنيا سان دييجو سوف تشارك في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح".

ستيفن سبيكتور ، دكتوراه في الطب ، أستاذ متميز ، قسم طب الأطفال ، قسم الأمراض المعدية لدى الأطفال ، كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

تاريخياً، تتطلب اللقاحات الجديدة سنوات من البحث والتطوير، وتتقدم بالتسلسل من خلال سلسلة من المراحل، بدءًا من التقييم الأساسي الأول للسلامة لضمان عدم تسبب الدواء التجريبي في أي ضرر خطير.

الغرض من تجارب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة اللاحقة إثبات المفهوم والجرعة المناسبة ونطاق الآثار الجانبية والفعالية الشاملة بناءً على حجم عينة كبير بما فيه الكفاية.

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كانت البيانات المبكرة من التجربة السريرية للمرحلة الأولى من لقاح Moderna ، التي بدأت في منتصف مارس ، مشجعة بما فيه الكفاية أن NIH والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) و Moderna قد عجلوا في العملية، وبدأوا تجربة المرحلة الثالثة .

نشرت Moderna أول بيانات تجريبية لها في مجلة New England Journal of Medicine في 14 يوليو وأفاد الباحثون أن المشاركين الذين تلقوا اللقاح ذي الجرعتين أنتجوا أجسامًا مضادة أكثر تحييدًا للفيروس التاجي الجديد أكثر مما شوهدوا في معظم المرضى الذين تعافوا من كورونا.

تعد الأجسام المضادة المحايدة جزءًا من جهاز المناعة التكيفي بالجسم من خلال التدخل في كيفية تفاعل مسببات الأمراض ، مثل الفيروسات والبكتيريا والسموم الميكروبية مع الخلايا المضيفة، يمكن للأجسام المضادة أن تجعل مسببات الأمراض غير معدية.

تم تقسيم اللقاح التجريبي للمرحلة الأولى بين ثلاث مجموعات تتلقى 25 ميكروجرامًا أو 100 ميكروجرام أو 250 ميكروجرامًا في الذراع ، متباعدة 28 يومًا ، مع ارتفاع مستويات الأجسام المضادة الناتجة مع جرعات أعلى.

كان اللقاح جيد التحمل بشكل عام ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة ، ولكن أكثر من نصف المشاركين وصفوا التعب المؤقت والقشعريرة والصداع وآلام العضلات.

أنتجت أكبر جرعة تفاعلات أكثر خطورة ولن يتم استخدامها في دراسة المرحلة الثالثة، التي ستختبر فقط جرعة 100 ميكروجرام.

تجربة المرحلة الثالثة، مع مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل كمؤسسة تنسيق رائدة لـ CoVPN ، ستوظف ما يصل إلى 30،000 مشارك في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو هي واحدة من ثلاثة مواقع تجريبية مشاركة في أمريكا، وتتوقع تسجيل ما يقرب من 500 شخص.