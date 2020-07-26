- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب المغص بعد شرب الحليب والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
عادة يشعر بعض الأشخاص بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان، وربما لا يعرفون سبب ذلك.
وذكر المركز الألماني للتغذية أن الشعور بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان يشير إلى الإصابة بأعراض عدم تحمل اللاكتوز.
وأضاف أن تلك الأعراض تشمل الغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الصداع والدوار.
وأوضح المركز أن عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز "سكر الحليب" في الأمعاء الدقيقة.
ويتعين على الأشخاص، الذي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستهاجمهم أعراضه فور تناول هذه الأطعمة.
ونصح المركز باستشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة المحتوية على سكر الحليب وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة به من أجل إيجاد بدائل مناسبة لهذه الأطعمة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب المغص بعد شرب الحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.