ما هو الفرق بين الأنفلونزا العادية وكورونا؟

الأحد 26 يوليه 2020

كشف أندريه تيازيلنيكوف، كبير الأخصائيين في الرعاية الصحية للبالغين بوزارة الصحة في موسكو، عن كيفية التمييز بين الأنفلونزا العادية والإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا.



وقال على أثير محطة "موسكو تتحدث" الإذاعية: "إذا أحسست أن لديك ارتفاعا حادا في درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، المترافقة مع جميع الأعراض الأخرى مثل الضعف والأوجاع ، فمن المرجح أن تكون هذه مجرد إنفلونزا. الأعراض المميزة للإصابة بالفيروس التاجي هي فقدان الرائحة وفقدان الذوق" بحسب روسيا اليوم.

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ومع ذلك لاحظ هذا الطبيب أيضا، أن عدوى الفيروس التاجي لم تتم دراستها وفهمها وإدراك كافة عوارضها بالكامل حتى الآن، لذلك يمكن للإصابة بها أن تتم بطرق وبأشكال مختلفة تماما، بما في ذلك بدون أعراض واضحة ومحددة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أن تفشي وباء فيروس كورونا الذي يؤدي للإصابة بمرض كوفيد 19 يعتبر وباء عالميا.

وأصاب هذا المرض حتى اليوم أكثر من 16 مليون شخص حول العالم ، توفي منهم لغاية الآن أكثر من 644528 شخصا.