خطر ميزان الحرارة الزئبقي على الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - يعتبر ميزان الحرارة الزئبقي من أقدم الأجهزة التي تستخدم لقياس درجة حرارة المريض، كما ينتشر في بعض البيوت على شكل ميزان حرارة لقياس درجة حرارة الطقس، ولذلك ففي بعض الأحيان يشكل هذا الميزان خطراً على حياة أطفالنا وباقي أفراد الاسرة، ويحذرنا الدكتور جبر الملاحي، إختصاصي طب الأطفال ورعاية الطفولة من مخاطر الميزان الزئبقي كالآتي. ما هي مادة الزئبق؟ الزئبق يعتبر من المعادن الثقيلة، وهو عبارة عن معدن فضي سائل متطاير.

يتبخر الزئبق في درجات حرارة منخفضة تصل إلى (10) درجات فهرنهايت.

ويعتبر بخار الزئبق عديم اللون والرائحة، وله القدرة على الثباتية وعدم التحلل وقدرته الكبيرة على التراكم البيولوجي في الأنسجة الدهنية والعظام ويتسرب إلى الدم.

ينتشر الزئبق في الماء والهواء في حال تسربه ويتحلل إلى جسيمات صغيرة للغاية في مساحات كبيرة وبسرعة.

يؤثر الزئبق على الجهاز العصبي ويتلف الدماغ، كما يؤثر على جهاز المناعة ويتسبب بتشوهات خلقية للاجنة في حال استنشقته الحامل أو تلوث طعامها وشرابها به. ما هو تاريخ الميزان الزئبقي؟ الميزان الزئبقي من أقدم أجهزة قياس درجة الحرارة.

اخترعه العالم دانيال غابرييل فهرنهايت عام 1714م.

ويتكون المقياس من اسطوانة زجاجية في أحد طرفيها خزان للزئبق.

ويتم معرفة درجة الحرارة حسب ارتفاع خيط الزئبق في الإسطوانة.

وتعتمد فكرة المقياس على تمدد الزئبق في درجة الحرارة العالية وانكماش حجمه في درجة الحرارة المنخفضة. خطوات التخلص من الزئبق عند كسر الميزان الزئبقي يجب اخلاء الغرفة أو المكان الذي وقع فيه الزئبق من الأطفال والحوامل والحيوانات الأليفة مثل القطط. قومي بتجهيز قفازات سميكة. افتحي كل النوافذ لتهوية المكان. قومي بتشغيل جهاز التكييف على درجة حرارة منخفضة. يمنع تشغيل أي جهاز يبث حرارة في المكان. ويمنع استخدام المكنسة الكهربائية للتنظيف. اجمعي الزجاج المكسور وضعيه في مغلف سميك، ويتم دفنه في مكان بعيد، ولا تضعيه في صندوق القمامة. لا تغسلي آثار الزئبق في المطبخ أو الحمام تحت صنبور الاستخدام اليومي. قومي بصنع عجينة ثم ضعيها فوق الزئبق لنزع الزئبق من المكان بسهولة. لا تستخدمي قطع القماش المبللة ولا الاسفنج للتنظيف. يمنع النوم في الغرفة لمدة يومين حتى تتلاشى رائحة الزئبق.

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