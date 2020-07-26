تجشؤ الطفل كيف تفعلين ذلك بشكل صحيح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو التجشؤ؟

2.لماذ ايحتاج الأطفال إلى التجشؤ؟

3.متى يتجشأ طفل؟

4.هل يحتاج الأطفال الذين يتغذون على الزجاجة إلى المزيد من التجشؤ؟

5.كيفية تجشؤ طفل؟

6.لماذا يبكي الأطفال أثناء التجشؤ؟

7.نصائح لتقليل ابتلاع الهواء من قبل الطفل.

8.متى نتوقف عن تجشؤ الأطفال؟

التجشؤ محبوب وغير مزعج. ولكن فقط إذا جاء الصوت من طفلك! التجشؤ المهم من طفلك يمنحك ارتياحاً كبيراً؛ لأنه حصل على تغذية جيدة. في الواقع، يعد ترك هذا الغاز أمراً بالغ الأهمية بحيث إن أحد الأشياء الأولى التي يعلمك إياها مقدم الرعاية الصحية في المستشفى هو كيفية جعل الطفل يتجشأ في حين يشعر بعض الخبراء بأنه ليس من الضروري تجشؤ الطفل دائماً، إلا أن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال توصي بالتجشؤ بانتظام، لكن التجشؤ ليس مهمة سهلة التحقيق. كل هذا في التقنية لجعل الطفل يتجشأ بشكل أسرع، تواصلت الخليج 365 نت مع الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليعرفنا على طرق مختلفة يمكنك من خلالها محاولة تجشؤ الطفل.

1.ما هو التجشؤ؟



التجشؤ هو إطلاق فقاعات غازية من المريء عبر الفم. في بعض الأحيان، تجلب التجشؤ محتويات تغذية الطفل. ربما هذا الحليب شبه مهضوم. ويسمى هذا التجشؤ الرطب أو erps.

إذا لم تجشئي طفلك، فقد يتحول إلى نزق بسبب فقاعات الهواء المحبوسة.

2.لماذا يحتاج الأطفال إلى التجشؤ؟



سواء كان حليباً صناعياً أو حليب الأم، يبتلع الأطفال فقاعات الهواء أثناء الرضاعة. يتم حبس هذه الفقاعات داخل البطن، مما يسبب البصق والانبعاث في الطفل.

قد يشير الابتلاع والاضطراب إلى أن الطفل يبتلع الهواء مع الحليب. إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد تؤدي الأطعمة التي تتناولينها أيضاً إلى حدوث غازات لدى الطفل. في فترة الوليد، أو حتى ثلاثة أشهر، يجب على الأم اتباع نظام غذائي خفيف وتجنب الأطعمة الثقيلة والتوابل والدهنية.

يساعد التجشؤ على إطلاق هذا الغاز المحبوس، وتمكن الطفل من الاستقرار والتغذية لفترة أطول.

يساعد التجشؤ المتكرر على إطلاق الهواء ويوفر مساحة في بطن الطفل.

التجشؤ مفيد إذا كان الطفل يمتلك (تقلص اللبن المجفف)، مصاب بالمغص، ولديه ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي). يظهر التجشؤ المفرط لدى الأطفال الذين يعانون من ارتجاع الحمض.

قد يتجشأ الطفل بحماس. لكنها لن تخدم غرضك إذا لم يتم ذلك في الوقت المناسب.

3.متى يتجشأ طفل؟



تجشؤ طفلك بعد الرضاعة أو بين جلسات الرضاعة. يتجشأ بعض الأطفال كثيراً بينما نادراً ما يفعل البعض الآخر.

لذلك، تجشؤ الطفل عندما يحتاج إليه أو يبدو غير مرتاح. على سبيل المثال، إذا كان الطفل يتلوى، أو يبكي أو يبتعد أثناء الرضاعة.

بشكل عام تجشؤ الطفل:

عند التبديل بين الثديين.

في منتصف الطريق من خلال الزجاجة أو كل 2 إلى 3 أوقية (60 إلى 90 مل).

كل 15 إلى 20 دقيقة أثناء الرضاعة.

إذا سمعت ابتلاعاً مفرطاً.

تجشؤ طفلك بشكل متكرر إذا كان غازياً.

إذا كان تجشؤ طفلك صعباً أثناء الليل، ولكنه غير مهتم بتناول الطعام، فقد يكون غازياً. مساعدته على التجشؤ.

4.هل يحتاج الأطفال الذين يتغذون على الزجاجة إلى المزيد من التجشؤ؟

يميل الأطفال الذين يرضعون الزجاجة إلى امتصاص الكثير من الهواء مقارنة بالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. يتدفق الحليب من الزجاجة بشكل أسرع من ثدي الأم، مما يجبر الطفل على أخذ الهواء بين الجرعتين المتقاربتين. على العكس من ذلك، عادة ما يرضع الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية ببطء، مع أخذ وقت كافٍ للبلع. وبالتالي، فإن الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم لا يحتاجون إلى التجشؤ في كثير من الأحيان مثل الأطفال الذين يتغذون على الزجاجة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون كل من الأطفال الذين يتغذون على الزجاجة والرضاعة الطبيعية محاصرين في الرياح. حتى التجشؤ يساعد! الآن يأتي السؤال الكبير: «كيف يمكنني بالضبط تجشؤ طفلي؟»؟

5.كيفية تجشؤ طفل؟

Advertisements



التجشؤ ليس مهمة سهلة. إذا كنت أيضاً تشعرين بنفس الشيء، فأنت لم تجربي الطريقة الصحيحة بعد.

لا تحاولي التسرع في التجشؤ. امنحي الطفل وقتاً. جربي إحدى طرق التجشؤ الموضحة أدناه:



على الصدر أو الكتف

اجلسي بشكل مستقيم وأمسكي الطفل على صدرك.

دعي ذقنه يرتاح على كتفك.

يجب أن يكون الطفل مرتاحاً.

ادعمي أكتاف طفلك ورأسه بيد واحدة، واستخدمي اليد الأخرى لفركه على ظهره ببطء وسلاسة.

هذا سوف يعفيه من فقاعات الهواء المحاصرة.

كبديل، ارفعي طفلك على كتفك حتى يتم الضغط على البطن قليلاً. ادعميه بيد واحدة ثم امسحي الظهر باليد الأخرى. مارسي ضغطاً خفيفاً على البطن لإخراج التجشؤ. الموقف يناسب الطفل مع التحكم في الرأس والرقبة.

لاحظي أن الطفل يتنفس بشكل مريح.

التجشؤ في اللفة

اجعلي طفلك يجلس في حضنك، متجهاً بعيداً عنك.

ادعمي صدر طفلك براحة يدك واستخدمي أصابعك لحمل ذقنه وفكه ولكن لا تسدي الحلق.

قومي بإمالة الطفل قليلاً إلى الأمام وفركه أو ربت ظهره بيد أخرى.

التجشؤ مع الوجه لأسفل

ضعي طفلك على ساقيك مع توجيه الرأس لأسفل، مباشرة عبر الركبتين، بزاوية قائمة على جسمك.

استخدمي يداً واحدة لدعم ذقن الطفل وفكه. حافظي على الرأس أعلى قليلاً من الجسم المتبقي لتجنب اندفاع الدم إلى رأسه.

ربّتي على ظهر الطفل بلطف أو افركيه بيد أخرى.

تذكري:

قبل تجشؤ طفلك، ضعي قطعة قماش أو منشفة قديمة أو قطعة من الشاش عليك. يبصق الأطفال القليل من الحليب خلال هذا الوقت، وهذا طبيعي تماماً.

لا يختلف تجشؤ الطفل النائم عن تجشؤ الطفل المستيقظ.

بعد الرضاعة، تدربي على التجشؤ لمدة 15 - 20 دقيقة. يمكنك محاولة تجشؤ الطفل لفترة أطول، إذا كان يعاني من الارتجاع المعدي المريئي.

إذا لم يتجشأ الطفل، فهذا يعني أنه غير جاهز لذلك أو قد لا يحتاج إليه. افعليه لاحقاً. ولكن، إذا كان يبدو غير مرتاح، فاستمري في التجشؤ أو انتقلي إلى طريقة مختلفة. يساعد تغيير أوضاع التجشؤ على تحريك فقاعات الغاز.

ولكن ماذا لو لم تعملي أي تقنية؟ إذا لم تنجح السكتة الدماغية أو الاحتكاك مع طفلك، فجربي الاستحمام الدافئ أو تدليك بطن لطيف. أثناء التدليك، افركي يديك قليلاً على البطن في اتجاه عقارب الساعة.

متى نطلب المشورة الطبية؟

إذا كان طفلك غاضباً حتى بعد التجشؤ، فقد لا تكون المشكلة هي الريح المحاصرة ولكن هناك شيئاً آخر. وإذا كان الطفل يتقيأ بكميات كبيرة بعد الرضاعة، فاطلبي المشورة الطبية الفورية.

6.لماذا يبكي الأطفال أثناء التجشؤ؟

في بعض الأحيان، يُحاصر الهواء عندما يحاول طفلك التجشؤ. هذا يزعج الطفل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة ونوبات البكاء، بالإضافة إلى الأزيز، وسحب الساقين، والتشنج، والتهيج، والسعال. يمكن أن تتراوح نوبات البكاء هذه من معتدلة إلى شديدة. لا تشعري بالذعر. جربي تقنيات مختلفة حتى يهدأ الطفل.

7.نصائح لتقليل ابتلاع الهواء من قبل الطفل

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لمنع الطفل من ابتلاع الكثير من الهواء أثناء الرضاعة.

وضعية الجلوس: اجعلي طفلك يجلس في وضع رأسي أثناء الرضاعة. ارفعي الرأس.

اختاري الزجاجة المناسبة: إذا أطعمت طفلك باستخدام زجاجة، فاستخدمي زجاجة مضادة للمغص. تم تصميم هذه الزجاجات لمنع الأطفال من ابتلاع الهواء. أيضاً، حددي زجاجة بحجم الفتحة الصحيح.

صيغة الخلط: أثناء تحضير تركيبة التغذية، لا تهزي الخليط بقوة. الاهتزاز يولد الهواء في الزجاجة. بدلاً من ذلك، دعي المحتوى الموجود في الزجاجة يستقر قبل إعطائه للطفل.

لاحظي أن أياً من هذه الإجراءات لا يمكن أن يمنع الطفل تماماً من ابتلاع الهواء.

8.متى تتوقفين عن تجشؤ الأطفال؟

تجشؤ الطفل حتى يبلغ ستة أشهر من العمر. بعد ذلك، سيتعلم الامتصاص دون ابتلاع الكثير من الهواء، وبالتالي يتفوق على الحاجة إلى التجشؤ.

