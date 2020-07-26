كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - لا تحلو الأيام الجميلة إلا بالمشاركة، وقد أكد الكثيرون أنهم لا زالوا يذكرون الأشياء التي كانوا يعدونها في البيت بصحبة أمهم وأخوتهم رغم مرور السنين، ولكنهم ينسون الأشياء التي تشترى من السوق، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمشاركة الطفلين الجميلين "يحيى وبانة" هذه الطريقة البسيطة لصنع مجسماً للكعبة ضمن أنشطة الاحتفال بالعيد كالآتي. المواد المطلوبة قطعة كبيرة من الورق المقوى السميك

مقص

قطعة كبيرة من الورق الأسود اللامع.

لاصق قوي.

شريط ذهبي مزركش من أشرطة تزيين الملابس. الطريقة قومي بقص قطعة الورق المقوى على شكل مربعات متصلة بنفس طول الأضلاع.

يبدأ بعد ذلك مرحلة ثني القطع بحيث تشكل مكعباً مفتوحاً من أعلى.

قصى مربعاً جديداً بنفس طول الأضلاع.

ثبتيه على فوهة المكعب بحيث يصبح غطاءً له. Advertisements وبعد ذلك قومي بلصق الورق الأسود بطريقة مرتبة على الجوانب الستة.

ويمكنك التزيين على الجوانب بالشرائط الذهبية حسب ذوقك. فوائد الأنشطة البيتية في المناسبات يمكن للأم أن تتحدث لأطفالها بمعلومات عن النشاط البيتي خلال إعداده,

تعلم الأم النظافة والنظام الترتيب.

وتنمي فيهم حب المشاركة.

ومن خلال تصميم هذا المجسم يمكن أن تحكي الأم لأطفالها معلومات وقصصاً مثل قصة بناء الكعبة، وسبب الطواف حول الكعبة، وأركان الحج وهكذا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأضحى: اصنعي مع طفلك مجسماً للكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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