كل ما يهمك توصيله لطفلك عن عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - جدول المحتوى

1- ما هو معنى العيد؟

2- ما هي أعياد المسلمين؟

3- لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

4- ماهي أنواع تكبيرات عيد الأضحى؟

5- سنن العيد

6- فضل يوم عرفة

7- كيف تحدثين طفلك عن خروف العيد؟

8- كيف نحتفل بالعيد مع أطفالنا في زمن كورونا؟

لا شك أن عيد الأضحى من المناسبات الدينية والاجتماعية الهامة في حياة المسلمين، ويجب أن تحرص الأمهات على توصيل معاني وقيم العيد، كذلك الهدف من الأضحية وهو ليس اراقة الدماء، وكذلك معلومات وسنن متبعة عن العيد، ولذلك فكل ما على الأم متابعة هذا الموضوع حيث يقدم لنا أستاذ علم الشريعة الدكتور أحمد ربعي، كل ما يجب على الأم توصيله لطفلها حول عيد الأضحى كالآتي.

1- ما هو معنى العيد؟

العيد هو ذلك اليوم المميز الذي يكون له طقوسه الدينية الخاصة في حياتنا.

والعيد هو تلك الأيام التي نحرص على إدخال السعادة فيها على قلوب أحبتنا فيها، ولذلك فيجب على الأم أن توصل معنى العيد بالنسبة لطفلها.

هذا اليوم هو من الأيام المميزة، والتي أمر الإسلام بأن ندخل فيها الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وكذلك على قلوب أهل بيتنا.

2- ما هي أعياد المسلمين؟

أعياد المسلمين هي عيد الفطر وعيد الأضحى.

يجب أن نحرص على احياء العيدين وطقوسهما وسننهما، وكذلك عدم الاحتفال بمناسبات على أنها أعياد للمسلمين غيرهما.

يأتي عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويلي يوم وقوف عرفات، وهو من أركان فريضة الحج.

يسن ذبح الأضحية لمن استطاع ذلك في يوم العيد وثلاثة أيام تليه وهي أيام التشريق.

3- لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

Advertisements

سمي عيد الأضحى بهذا الاسم نسبة للأضحية التي تذبح لاطعام الفقراء والمساكين، وكذلك الأقارب والأحبة.

وعيد الأضحى هو اليوم الذي افتدى به الله اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم.

ويجب ان تروي الأم قصة كبش سيدنا ابراهيم لأطفالها.

فالحكمة من الأضحية هي الامتثال لسنة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى وهي سنة مؤكدة بالاجماع.



4- ما هي أنواع تكبيرات عيد الأضحى؟

يجب أن تشرح الأم لأطفالها أن تكبيرات عيد الأضحى نوعان؛ التكبير المُطْلَقُ والتكبير المُقَيَّدُ.

التكبيرُ المُطْلَقُ

يبدأ التكبيرُ المطلقُ مع رؤية هلال شهر ذي الحجة، وحتى آخر يومٍ من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، وفي جميع الأوقات، ولا يستلزم مكانًا معيَّنًا لكي يقوم السملم بالتكبير ويمكن أني رفع صوته أو يكتمه، فيحقُّ للمسلم أو المسلمة أن يُكَبِّرَا منفردَيْنِ، سواء في المنازل أو في الطرق والأسواق أو في أماكن إقامتهم، ويفضل التكبير غي البيوت لحلول البركة فيها.

التكبير المُقَيَّدُ

هذا التكبيرُ يبدأ من بعد صلاة صبح يوم عرفة، وحتى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وعقب تأدية الصلوات الخمس.

5- سنن العيد

الأضحية: وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى، ولذلك يجب أن تحدثي طفلك عن كل تلك المعاني وخروج الأب للذبح في مكان خارج البتي أو باحته.

صلاة العيد: وتعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة

التكبير ويجب أن نؤديه في البيت مع صغارنا ومن صيغه المشروعة قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ).

يجب أن تصبري أطفالك على تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.

تبادل التهاني مع الأهل والأقارب.

6- فضل يوم عرفة

يوم عرفة أو عرفات هو يوم وقوف الحجيج على جبل عرفات.

وهذا اليوم له قصة حيث كان جبريل عليه السالم يعلم النبي ابراهيم عليه السلام اركان الحج في ذلك المكان، وكان ابراهيم يردد: عرفت..... عرفت.

ويتحب صيام ذلك اليوم وعلى الأم أن تشجع أطفالها على ذلك من القادرين على الصيام وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم" صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ".

يعد يوم عرفة من الأيّام العَشر التي أقسم الله -تعالى- بها في سورة الفجر، فهو من الأيام المباركة التي تعتق فيها الرقاب وتمحى السيئات.

ويجب أن تدرب الأم أطفالها على الدعاء في ذلك اليوم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيرُ الدُّعاءِ يومُ عرفةَ ، و خيرُ ما قلتُ أنا و النَّبيون من قبلي : لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، و هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ".

7- كيف تحدثين طفلك عن خروف العيد؟

يجب على الأم عدم حصر خروف العيد بمعاني الذبح والسلخ فقط.

ويفضل ألا يشاهد الطفل ذبح وسلخ الخروف في سن مبكرة.

ولكن يجب أن يساعدها الأولاد في توزيع اللحم على المحتاجين والأقارب.

وأن تعد وجبة شهية لصغارها من لحم الأضحية.

8- كيف نحتفل بالعيد مع أطفالنا في زمن كورونا؟