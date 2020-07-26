6 علاجات سريعة تخلصك من السعال وتكسير المخاط  

علاجات منزلية سريعة تساعد على علاج التهاب الشعب الهوائية، وتخلصك من السعال وتكسير المخاط، إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاي الهندي، ولكن إذا استمرت الأعراض أو إذا كنت تعانين من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فاطلبي العناية الطبية على الفور.

إليك العلاجات المنزلية لالتهاب الشعب الهوائية.

1. الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين؛ لذا فهو فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية.

يمكنك استهلاك فصوص الثوم الطازجة، وإضافة الثوم إلى طعامك.

الثوم

2. الغرغرة بالمياه المالحة

يمكن للغرغرةِ بالماء المالح تكسير المخاط، فقط قومي بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، فقط ارتشفي كميات صغيرة من الماء والغرغرة وابصقيهَا وكرريهَا عدة مرات في اليوم.

الغرغرة بالمياه المالحة

3. الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية، فقط تناولي شاي الزنجبيل نيئاً أو أضيفيه إلى طعامك.

الزنجبيل

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4. استنشاق الماء بالبخار

يعمل بخار الماء الساخن على إرخاء العضلات، وتخفيف السعال. قومي بغلي الماء في وعاء، ثم ضعي منشفة فوق رأسك واتكئي على الوعاء لاستنشاقِ البخار، تنفسي في البخار لمدة 10 دقائق على الأقل.

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5. العسل والليمون

العسل والليمون

يمكن أن يساعد العسل وشاي الليمون في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تهدئة الأغشية المخاطية المتهيجة والليمون كمادة مقشدة، صبي كوباً من الماء في وعاء واسلقيه.

6. زيت الأوكالبتوس

يحتوي زيت الأوكالبتوس على مركب يسمى cineole ، والذي يوسع القصبات والبلغم. وقد ثبت أن هذا الزيت العطري يقلل من شدة السعال بعد أربعة أيام.

• أضيفي 12 نقطة من زيت الأوكالبتوس في 150 مل من الماء المغلي واستنشقي البخار.

• قومي بهذا ثلاث مرات يومياً.

الالتهاب الرئوي



