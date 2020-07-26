شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار قناع للوجه يعمل مثل جهاز تنفس N95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذهب الأطباء إلى أفكار مبتكرة لإعادة استخدام نفس الأقنعة والقفازات التي يحتاجونها لعلاج مرضى فيروس التاجي المعدى، ولكن إذا أثبت قناع النموذج الذي أنشأه الباحثون فعاليته على نطاق واسع، فقد يكون بديلاً أكثر أمانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وحسب الـ cnn ، طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبريجهام ومستشفى النساء في بوسطن ، قناع سيليكون جديد يمكن إعادة استخدامه بأمان دون خوف من التلوث، لا يزال الباحثون بحاجة إلى تحليل مدى فعالية التقاط الجسيمات الفيروسية، لكنها خطوة واعدة نحو معالجة النقص الحاد في إمدادات الرعاية الصحية.

ويقول الباحثون إنه يقدم مستوى من الحماية يضاهي أقنعة جهاز التنفس N95 ، هذا جزئيًا لأنه مثل مرشح N95 لكن بدون جميع المواد الإضافية لأقنعة N95 التي تلتقط الجسيمات.

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وتعتمد الأقنعة أيضًا على شكل قناع N95 النموذجي أيضًا ، ولكنها مصنوعة من مطاط السيليكون الذي يمكن تعقيمه بعد كل استخدام، وقال الباحثون إن الفلاتر المزدوجة التي تغطي الفم يمكن استبدالها بعد كل استخدام أيضًا.

في دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية المفتوحة، قال الباحثون إن نقص معدات الوقاية الشخصية في المستشفيات خلق "حاجة ماسة" لمعدات السلامة التي يمكن إعادة استخدامها.

وتعتبر أقنعة N95 أكثر تغطية الوجه فعالية ويمكنها التقاط ما يصل إلى 95٪ من الجسيمات.