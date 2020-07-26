شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط فى استخدام معقم اليدين يصيبك بالتهابات الجلد الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت معقمات اليدين من الأشياء الهامة فى روتين الحياة اليومى للوقاية خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستمر ، بجانب الأشياء الأخرى تشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، وبالرغم من أن معقمات اليد فعالة في التعامل مع الجراثيم والبكتيريا ، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط إلى قتل البكتيريا الجيدة أيضًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS نقلاً عن التقارير الطبية ، تعتبر مطهرات الكحول فعالة في القضاء على انتشار المرض، ومع ذلك كانت هناك ادعاءات بأن الاستخدام المفرط لنفسه أدى إلى مشاكل جلدية شديدة مثل التهاب الجلد اليدوي واجه الأشخاص أيضًا مشاكل جلدية مثل الجفاف الشديد والحرق واحمرار الجلد مع تشقق الجلد أو النزيف ومع ذلك ، من المعروف أن كل من المطهرات التي تحتوى على الكحول تقدم نتائج جيدة طالما أن المرء يضيف هذه العادات لحماية بشرته من أي آثار سلبية.

وأكد دكتور B.L. Jangid ، طبيب الجلد وجراح زراعة الشعر في SkinQure Clinic ، بنيودلهي على بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام معقمات اليد:

الاستخدام المحدود هو دائمًا الخيار الأفضل، ففائض كل شيء وأي شيء يمكن أن يكون كارثيًا ، وكذلك الحال بالنسبة لمطهرات اليد. إذا تم استخدامه بكمية محدودة ، فيمكن أن يكون مثمرًا حقًا في التعامل مع الجراثيم والبكتيريا ولكن إذا لم يكن كذلك ، فقد يتسبب في تلف البشرة بسهولة ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب الجلد اليدوي.

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يمكن أن يلعب وجود تلوث كيميائي غير مرغوب فيه متوفر في مطهرات اليد دورًا مروعًا إذا تم استخدامه بشكل مفرط ولهذا السبب يمكن أن تكون المكونات الكيميائية الموجودة في مطهرات اليد مفيدة أو حتى مخيفة في بعض الأحيان هذا هو السبب على ضرورة اتخاذ خطوات احترازية ، وتجنب استخدام المطهرات الزائدة.

في حاله استخدام معقمات اليدين لفترة طويلة الآن ، فقد تبدأ ظهور أعراض التهاب الجلد اليدوي في بعض الأحيان ، من الأفضل الإقلاع عن استخدام المطهر حتى يكون ضروريًا للغاية من بين العلاجات المنزلية القليلة ، استخدم مرطبات جيدة مع مراهم الشفاء

وإذا كان الشخص يعانى من الإكزيما أو جفاف الجلد ، فإن استخدام المرطب هو أحد العلاجات الأساسية بعد التعرض لتجنب أي نوع من المشاكل الجلدية الرئيسية مثل التهاب الجلد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام المرطب يزيل فرصة جفاف الجلد التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل الأكزيما والتهاب الجلد وحتى الصدفية.

ويفضل غسل اليدين بالصابون والماء على استخدام معقم اليدين، فحاول استخدام معقمات اليدين فقط عندما لا تكون هناك خيارات أخرى خلاف ذلك ، يمكن للصابون المطهر القيام بالخدعة جنبًا إلى جنب مع المناديل المبللة في المواقف التي لا توجد فيها مياه جارية وصابون.