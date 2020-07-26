شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 21 دواء موجودا يمكنها وقف تكاثر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد الباحثون 21 دواء موجودًا يمكن أن يوقف تكاثر فيروس كورونا CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19.. ويختبر الباحثون والأطباء الآن، فعالية العديد من الأدوية الموجودة ضد فيروس كورونا الجديد، حيث أدرجت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature العلمية 21 دواءً معروفًا يمكن أن يوقف تكاثر CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19.

يتم اختبار جميع هذه الأدوية في نماذج الحيوانات الصغيرة و "الرئتين المصغرتين" ، أو أعضائه الرئوية التي تحاكي الأنسجة البشرية، وإذا أسفرت هذه الدراسات عن نتائج إيجابية ، يخطط الباحثون للاقتراب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لمناقشة تجربة (تجارب) سريرية لتقييم الأدوية كعلاجات لـ COVID-19.

يقود الدراسة التي أجراها فريق عالمي من العلماء سوميت شاندا ، مدير برنامج المناعة والإمراض في معهد سانفورد بورنهام الطبي للاكتشاف الطبي.



21 دواء على

يمكن أن تعمل أربعة أدوية بشكل تعاوني مع Remdesivirمن أجل الدراسة ، قام فريق البحث بتحليل مجموعة كبيرة من الأدوية المعروفة لقدرتها على منع تكاثر السارس CoV-2، وفي البداية ، وجدوا 100 جزيء مع نشاط مضاد للفيروسات مؤكد في الاختبارات المعملية ، ثم تم تحديد 21 دواءًا لتكون فعالة في منع التكاثر الفيروسي. يمكن أن تعمل أربعة أدوية بشكل تعاوني مع Remdesivirمن أجل الدراسة ، قام فريق البحث بتحليل مجموعة كبيرة من الأدوية المعروفة لقدرتها على منع تكاثر السارس CoV-2، وفي البداية ، وجدوا 100 جزيء مع نشاط مضاد للفيروسات مؤكد في الاختبارات المعملية ، ثم تم تحديد 21 دواءًا لتكون فعالة في منع التكاثر الفيروسي.

من أصل 21 دواء واعدًا ، دخل 13 منها سابقًا تجارب سريرية لمؤشرات أخرى ووجدوا أنها فعالة في الجرعات التي يمكن تحقيقها بأمان في مرضى COVID-19، وعلى وجه الخصوص ، يمكن أن تعمل 4 من هذه الأدوية بشكل داعم مع remdesivir ، وهو علاج قياسي لمستوى الرعاية لـ COVID-19، على سبيل المثال ، مشتق الكلوروكين hanfangchin A (tetrandrine) ، وهو دواء مضاد للملاريا وصل إلى المرحلة 3 من التجارب السريرية.

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وقد أثبتت Remdesivir ، الذي حصل بالفعل على ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الأغذية والعقاقير ، نجاحه في تقليل وقت الشفاء للمرضى في المستشفى، ومع ذلك ، لا يعمل الدواء لجميع حالات كرونا، ولكن النتائج الجديدة يمكن أن تحسن العلاج مع الريميسيفير.



الأدوية الواعدة لعلاج COVID-19وفقًا لـ Chanda ، تمثل 4 أدوية وهم كلوفازيمين ، hanfangchin A ، apilimod و ONO 5334 أفضل الخيارات على المدى القريب لعلاج COVID-19 الفعال بناءً على تحليلهم الحالي. الأدوية الواعدة لعلاج COVID-19وفقًا لـ Chanda ، تمثل 4 أدوية وهم كلوفازيمين ، hanfangchin A ، apilimod و ONO 5334 أفضل الخيارات على المدى القريب لعلاج COVID-19 الفعال بناءً على تحليلهم الحالي.

وقال الباحث الرئيسى فى الدراسة : "في حين أن بعض هذه الأدوية تخضع حاليًا لتجارب إكلينيكية لـ COVID-19 ، فإننا نعتقد أنه من المهم متابعة مرشحين إضافيين للأدوية ، لذلك لدينا خيارات علاجية متعددة إذا أصبح SARS-CoV-2 مقاومًا للأدوية".

بالنسبة للدراسة ، أجرى الباحثون فحصًا عالي الإنتاجية لأكثر من 12000 دواء من مكتبة ReFRAME - المجموعة الأكثر شمولاً لإعادة استخدام الأدوية للمركبات التي تمت الموافقة عليها من قِبل إدارة الأغذية والأدوية (FDA) للأمراض الأخرى أو التي تم اختبارها على نطاق واسع من أجل سلامة الإنسان.

وقد أجروا اختبارات مكثفة ، بما في ذلك تقييم الأدوية على خزعات الرئة البشرية المصابة بالفيروس ، وتقييم الأدوية من أجل التآزر مع remdesivir ، وإقامة علاقات الاستجابة للجرعة بين الأدوية والنشاط المضاد للفيروسات.