شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الروسى: التطعيم ضد كورونا سيكون اختياريا بمجرد توفر اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الناس يبدون اهتماما كبيرا باللقاح، موضحا إن التطعيم ضد فيروس كورونا التاجي الجديد، سيكون اختياريا في روسيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، وقال إن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التاجي التي طوره المركز القومي للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد اقتربت من نهايتها، في حين أن مركز فيكتور الحكومي لأبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية حصل على تصريح من وزارة الصحة الروسية لإجراء اختبارات سريرية للقاحه على المتطوعين، مضيفا بأن هناك لقاحين يتم اختبارهما حاليا على البشر.

وأضاف وزير الصحة الروسي، إن ما يصل إلى 3100 مريض بفيروس كورونا COVID-19يتم علاجهم في وحدات العناية المركزة.

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وأضاف: حتى الآن، تم تأكيد 806.720 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي في روسيا، وقد تعافى 597.140 ألف مريضًا من الفيروس، تشير أحدث بيانات روسيا إلى وفاة 13.192 ألف حالة على الصعيد الوطني.

في وقت سابق، أقامت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا عبر الإنترنت لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات حول وضع الفيروس التاجي.

وكان قد أعلن سيرجي سوبيانين، عمدة مدينة موسكو، "أنه بمجرد أن يتوفر لقاح كورونا سنبدأ حملة تلقيح مجانا في جميع المؤسسات الطبية" المستشفيات"، كما دعا إلى التطعيم ضد إنفلونزا الموسمية لتجنب وباءين في فصل الخريف" الأنفلونزا وكورونا "في وقت واحد.