شكرا لقرائتكم خبر عن كم يحتاج الجسم من السوائل يومياً؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال الدكتور بدر ناصر المسيعيد استشاري جراحة المسالك البولية: إن السؤال عن كم السوائل التي يحتاجها جسم الإنسان، يعتبر من الأسئلة الصعبة وتوجد حوله خلافات كثيرة.

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وأشار “المسيعيد” خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن الإجابة عن هذا السؤال في إنجلترا تقول إنه يجب ألا يقل عن ١.٢ لتر، أما في أمريكا فيجب ألا يقل عن ١.٩ لتر.

وتابع استشاري المسالك البولية: “بشكل عام يحتاج الرجل إلى ٣.٧ لتر والمرأة ٢.٧ لتر للبقاء في حالة تروية جيدة، و ٢٠٪ منها يأتي من الأكل”.

وأضاف: “فيما تزيد حاجة الجسم للماء بزيادة الوزن والنشاط وحرارة الجو، وبشكل عام أنصح الرجال بشرب حوالي ١٣ كأس ماء والمرأة ٩”.