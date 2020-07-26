شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك رائد فضاء.. كمامة ذكية تظهر في إسبانيا مزودة بمقياس لجودة الهواء (السعر 292 دولار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت الكمامت أمر إلزمي في الكثير من الدول للوقاية من فيروس كورونا، الذي ضرب العالم بداية العام الحالي، ومن هنا قرر مهندس إسباني، تصميم كمامة ذكية-على حد وصفه، للوقاية بمواصفات محددة.

فقد اطلق المهندس الإسباني الذي اخترعها Álvaro González Romero-Domínguez عليها اسم «كليو»، وتتميز بإنها دائمة الاستخدام وشفافة وذاتية التعقيم، ومزودة بمقياس لجودة الهواء، ومزودة بمايكرو يسمح لمستخدمها بالتحدث مع مجسّ للاستماع، كأنه غواص أو رائد فضاء.

يتحدث المهندس وفقاً للتقارير الصحفية عن الكمامة قائلاً إن الكمامة أصبح لها منصات بمواقع التواصل، تسمح للناس برؤية بعضهم والتحدث في ما بينهم من دون صعوبات.

وتقول قناة «العربية» في تقريرها، عن الكمامة بإنها تتميز بإن لها فلترات مضادة للميكروبات، ويبلغ سعرها 250 يورو، تعادل 292 دولاراً، نظام Bluetooth المعياري، كما ومجسّات استشعار وسلسلة من الخوارزميات المقياسة لجودة الهواء ولعملية التنفس ومعدل ضربات القلب ولحجم النشاط «الكوروني» في المنطقة المجاورة.

كما تتميز الكمامة بأن لها قاعدة لشحن بطاريتها المطلقة ضوءا بنفسجيا في الداخل، يسمح بتطهيرها وتعقيمها بدقائق معدودات، إلى جانب أن بالإمكان غسلها لتطهيرها عبر وضعها في غسالة الملابس أو الصحون، لأن مكونات الكمامة وأجزاءها تتحمل حرارة تزيد عن 200 مئوية، يؤكد مهندس تلك الكمامة إنه بالإمكان استخدام الكمامة طوال 5 سنوات على الأقل من دون أي مشكلة.

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