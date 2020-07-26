للحلبة فوائد عديدة لجمالك وصحتك تعرفي عليها 

فوائد عديدة لبذور الحلبة، ويرجع الفضل في معظم الفوائد الصحية للحلبة إلى وجود مركبات السابونين والألياف، ويساعد محتواها العالي من الألياف في محاربة العديد من الأمراض والحفاظ على جمالك. إليك أبرز فوائد الحلبة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

تنظيف البشرة :

الحلبة مضادة للأكسدة بطبيعتها. تنظف الدم من السموم، وبالتالي تمنحك بشرة متوهجة أوضح.

تنظيف البشرة

تحسن صحة الشعر :

تم استخدام بذور الحلبة في الزيوت التي تحافظ على صحة الشعر لعقود يمكنك طحن بذور الحلبة، وتخلط مع زيت الخردل المعصور على البارد. دعيها تتسرب لبضعة أيام قبل التقديم.

تطبيق هذا الزيت على فروة الرأس يجدد الشعر، ويجعله أكثر صحة. كما أنه يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وزيادة قوة بصيلات الشعر.

تحسن صحة الشعر

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تقلل من تناول الدهون :

إن تناول بذور الحلبة باستمرار لفترة طويلة قد أظهر أنها تقلل من استهلاك الدهون من قبل الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة. يقلل مستخلص بذور الحلبة بشكل انتقائي من تناول الدهون العفوية في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

تقلل من تناول الدهون

ما الكمية التي يمكن أن تستهلك يومياً؟

ملعقة صغيرة في اليوم جيدة مع العلم أن الحلبة آمنة، وتستخدم على نطاق واسع كمقوٍّ ممتاز لفوائد صحية مختلفة. ومع ذلك، لا يوصى بتناولها أثناء الحمل؛ لأنها قد تسبب الإجهاض بسبب تأثيرها القوي على الجهاز التناسلي الأنثوي.

قد يؤدي استخدام أو استهلاك المركبات في الحلبة إلى تقلصات الرحم أثناء الحمل وتفاقم أنواع السرطان الحساسة للهرمونات.

فوائد الحلبة



