وصفة التفاح والليمون والزنجبيل لخسارة الوزن

من الوصفات اللذيذة المتبعة لخسارة الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق في غضون فترة بسيطة، إليك وصفة أساسها التفاح والليمون والزنجبيل. لمعرفة طريقة التحضير وفوائد كل مكوناتها، تابعي ما يلي وشاهدي هذا الفيديو.

من فوائد هذه الوصفة:

تنقية الجسم من السموم

خسارة 2 كيلو في وقت قصير

المكوّنات

3 حبات تفاح أخضر

حبة ليمون مقشّرة

قطعة زنجبيل متوسّطة الحجم

نصف كوب من الماء الفاتر

رشّة واحدة من ملح الهيمالايا

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فوائد المكوّنات:

التفاح يكسّر السموم المعوية.

الليمون ينظّف الأمعاء.

الزنجبيل يحرّك الجهاز اللمفاوي، ويساعد عملية الهضم، ويقلل الإلتهابات بالجسم.

ملح الهيمالايا غني بالمعادن، يساعد عملية الهضم، ويطرد السموم من الجسم من خلال تحفيز حركة الأمعاء.

طريقة التحضير:

أعصري التفاح والزنجبيل والليمون بالخلاط، وفي قدر أخرى ذوّبي الملح بالماء الفاتر، ثم اسكبيه فوق العصير، واخلطي مجدداً.

كيفية تناوله:

اشربيه صباحاً على معدة فارغة، 30 دقيقة قبل تناولك وجبة الفطور، ومن 3 إلى 4 مرّات في الأسبوع.

تحذير:

يمنع تناول هذا المشروب من قبل السيدات الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الضغط في الدم، والقرحة أو أي مشاكل معوية أخرى.

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