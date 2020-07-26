شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية.. تناول الطعام في هذا التوقيت يومياً يساعد على إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الطعام في أوقات محددة يومياً يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون، وهي واحدة من أصعب الأماكن في الجسم لفقدان الوزن.

ووفقاً لموقع “هيلث لاين”، تعد طريقة الحمية الغذائية من الحيل الأكثر شيوعاً في العالم لفقدان الوزن بسرعة، لأنها تركز على أوقات الوجبات بدل كمية الأكل.

وتتضمن النسخة الأكثر شيوعاً من هذا النظام الغذائي تناول 500 سعرة حرارية فقط خلال أيام الصيام المتقطع. ويُسمح أيضاً بشرب مشروبات خالية من السعرات الحرارية، بما فيها الماء والقهوة غير المحلاة والشاي.

ويتضمن النظام الغذائي أيضاً تناول طعام أقل بـ 25% من المعتاد خلال يوم الصيام، وقد يكون ذلك صعباً على كثيرين، ولكن بعد ذلك يتبعه يوم يمكنك العودة فيه إلى الأكل الصحي الطبيعي.

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وهناك نمط آخر أكثر شعبية يتوجب فيه على الراغبين في خسارة الوزن تناول الطعام في ساعات معينة كل يوم، وعادة ما يكون هناك صيام لمدة 16 ساعة، يليها تناول الطعام في 8 ساعات.

وفي الوقت الذي يمكن اختيار فترة تناول الطعام ينصح الخبراء بأن تكون في منتصف النهار لتحقيق أفضل نتائج للتخلص من الوزن.

ويحظى هذا النوع من الحميات بشعبية كبيرة، لأنه لا يمنع الجسم من الطعام المحببح، ويمكن الاستمرار في تناول الأطعمة التي تريدها في حدود السعرات الحرارية المسموح بها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وهناك نمط آخر للصيام يعرف بنظام 5:2، يسمح بتناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام في الأسبوع، ثم بكمية محدودة من السعرات الحرارية في اليومين الباقيين، وغالباً ما تقتصر كمية السعرات الحرارية على ما بين 500 و600 سعرة حرارية في اليوم.

ووفقاً لدراسة حديثة، فقد تخلص الذين اتبعوا هذا النوع من الحميات الغذائية من ما بين 4 إلى 7% من محيط الخصر في فترة الصيام المتقطع، وخفضوا أوزانهم أجسامهم، ومؤشر كتلة أجسامهم.