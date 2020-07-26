شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الحساسية بأمريكا: لقاح لفيروس كورونا سيكون متوفرا مع اقتراب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه حتى إذا اجتاز مرشح اللقاح عملية الاختبار ونجح بحلول نهاية العام، فسيكون هناك عدة أشهر قبل أن ينتشر التطعيم عبر الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخباري، وأضاف "فوسي "أعتقد أننا مع اقتراب عام 2021، بعد عدة أشهر، سيكون لديك لقاح لفيروس كورونا حيث سيكون متاحًا على نطاق واسع للناس في الولايات المتحدة"، وهذا يعني أوائل 2021 في أقرب وقت.

وأشار فوسي، إلى أن بعض الشركات زعمت أنها يمكن أن يكون لديها لقاح لفيروس كورونا متاح قبل نهاية العام، موضحا إنه واثق من أن اللقاح سيكون قادرًا على إيقاف وباء فيروس كورونا، بمجرد توفره على نطاق واسع، موضحا، إن أكبر عدد ممكن من الأشخاص يجب تطعيمهم ضد الإنفلونزا هذا العام، لأن الوباء سيكون موجود مع موسم الإنفلونزا.

وأشار الدكتور انتونى فوسى، إلى أن أعراض فيروس كورونا، يمكن أن تستمر لأسابيع، حتى بين الشباب الأصحاء الذين ليس لديهم أعراض شديدة، مضيفا بأن واحد من بين كل 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا قد يعانون من أعراض طويلة الأمد، وعادة ما يعانون من التعب، أو السعال، كان كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الأخرى.