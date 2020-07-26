شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقاح الأنفلونزا ومتى ظهر أول تطعيم لأمراض أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنفلونزا من الأمراض التي لها تاريخ مأساوي طويل من قتل الملايين من الناس حول العالم خاصة خلال جائحة الإنفلونزا الأسبانية عام 1918، حيث لم تكن هناك علاجات أو تطعيمات معروفة للفيروس، في هذا التقرير نتعرف على تاريخ لقاح الأنفلونزا، ومتى ظهر أول تطعيم لبعض الأمراض عبر التاريخ.



الانفلونزا الاسبانية

متى ظهر لقاح الأنفلونزا؟

بدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين، استغرق الأمر عقودًا من البحث لفهم تعقيدات فيروس الإنفلونزا، ولم تتم الموافقة على استخدام أول لقاح حتى عام 1945 في الولايات المتحدة.

ولكن بعد عامين فقط ، في عام 1947 ، خلص الباحثون إلى أن التغييرات الموسمية في تكوين الفيروس جعلت اللقاحات الموجودة غير فعالة.

وأدرك الباحثون أن نوعين رئيسيين من فيروسات الإنفلونزا يصيبان الناس وهما- الإنفلونزا أ والأنفلونزا ب ، جنبًا إلى جنب مع سلالات جديدة متعددة من الفيروس كل عام، ولهذا السبب ، يتعين على العلماء تعديل لقاح الإنفلونزا كل عام.

واليوم ، صممت منظمة الصحة العالمية لقاحات الأنفلونزا الموسمية باستخدام البيانات التي تم جمعها من مراكز ترصد الإنفلونزا لتطوير لقاح جديد قائم على السلالات الثلاثة التي من المرجح أن يتم تداولها في الموسم القادم.

شلل الأطفال

في حين أن شلل الأطفال قد أثر على الأرجح على السكان منذ آلاف السنين، إلا أنه حتى أواخر القرن التاسع عشر وصل المرض إلى أبعاد وبائية.

في مطلع القرن الماضي، مزق شلل الأطفال الولايات المتحدة، تاركا العديد من المرضى المصابين بالشلل أو الإعاقة مدى الحياة.

كان البحث لفهم شلل الأطفال تدريجيًا خلال العقود القليلة الأولى من القرن العشرين في عام 1935، جرت محاولة تلقيح، أولاً على القرود ثم على الأطفال في كاليفورنيا.

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على الرغم من أن هذا اللقاح أسفر عن نتائج سيئة، إلا أن عقدين آخرين من الأبحاث مهدت الطريق لتطوير اللقاحات بواسطة جوناس سالك في عام 1953، وألبرت سابين في عام 1956.

وقد أتاح البحث المستمر خلال الثمانينيات إنتاج أكثر فعالية وكفاءة للقاحات، وبحلول عام 1994 تم القضاء على شلل الأطفال في الأمريكتين.

وحتى عام 1988، كان هناك 350.000 شخص يعانون من المرض، وكان معظمهم من الأطفال بحلول عام 2018 ، لم يكن هناك سوى 33 حالة إصابة بشلل الأطفال في العالم كله.

وشهد العام الماضي ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحالات، مع 544 بمجرد أن يصل هذا العدد إلى الصفر، سيصبح شلل الأطفال ثاني مرض بشري تم القضاء عليه تماماً من كوكب الأرض.

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية تسببت كل منها في تفشي الأمراض القاتلة على نطاق واسع طوال الستينيات، تم تطوير لقاحات فردية لكل منها ، ولكن بعد مرور عقد من الزمن ، تم دمجها في واحد.

كانت الحصبة هي الأولى من بين الثلاثة التي تلقت لقاحها الخاص في عام 1963، تليها النكاف في عام 1967 ، والحصبة الألمانية في عام 1969 وبعد ذلك بعامين ، في عام 1971 ، طور موريس هيلمان من معهد ميرك للأبحاث العلاجية تطعيمًا مشتركًا من شأنه أن يوفر مناعة لجميع الفيروسات الثلاثة.

يرجع الفضل إلى هيلمان في إنشاء أول لقاح الحصبة والنكاف ، وبدأت في البحث عن طرق لدمج نظام المناعة لكل فيروس. باستخدام بحثه السابق ولقاح الحصبة الألمانية الذي طوره ستانلي بلوتكين في عام 1969 ، ابتكر أول لقاح ناجح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في عامين فقط.

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "جرعة واحدة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فعالة بنسبة 93٪ ضد الحصبة، و 78٪ فعالة ضد النكاف ، و 97٪ فعالة ضد الحصبة الألمانية".

"جرعتان من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فعالة بنسبة 97٪ ضد الحصبة و 88٪ فعالة ضد النكاف."