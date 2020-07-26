شكرا لقرائتكم خبر عن الحج فى زمن كورونا.. 10 مواصفات صحية لحجاج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم الحج هذا العام استثنائي للغاية نتيجة لانتشار فيروس كورونا وما فرضه من ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار العدوى بين الحجاج، حيث يشارك في موسم الحج هذا العام 10 آلاف شخص فقط من قاطنى المملكة العربية السعودية، والذين لهم مواصفات خاصة حددتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة هذا العام. ولأول مرة يتم وضع شروط صحية من هذا النوع، وذلك نتيجة للظرف الاستثنائي وهو فيروس كورونا.

1- 10 آلاف حاج فقط يؤدون المناسك هذا العام.

2- 70% منهم من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة.

3- 30% نسبة السعوديين المشاركين في مناسك الحج.

4- يقتصر حج السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن.

5- بشرط أن يكونوا من المتعافين من فيروس كورونا.

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6- الاختيار تم من قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس.

7- يجب أن يكون الحاج غير مصاب بأى من الأمراض المزمنة.

8- أن يكون الحاج حاصلا على شهادة فحص تؤكد خلوه من فيروس كورونا.

9- أن يكون عمر الحاج من 20 إلى 50 سنة.

10- تعهد الحجاج بالالتزام بمدة الحجر الصحى قبل وبعد أداء فريضة الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن موسم الحج هذا العام سيتم باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، من خلال إعداد خطط تنظيمية لتنفيذ حج هذا الموسم، وهي الخطة التي تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الشروط التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل شامل ودقيق لضمان سلامة جميع الحجاج.