هداف الدوري الإنجليزي.. هل يحقق محمد صلاح المعجزة أمام نيوكاسل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في تحقيق أكثر من إنجاز خلال لقاء فريقه مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

صلاح يقف على بعد 4 أهداف من لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 23 هدفاً ويليه داني إنجز من ساوثهامبتون (21).

ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز بقميص "الريدز"، مما يجعل الأبيض والأسود فرصة له لاستعادة ذاكرة التهديف.

صلاح لم يتوقف عن التسجيل في آخر 4 لقاءات ضد نيوكاسل من أصل 5 لقاءات، حيث سجل الهدف الأول في الفوز 2-0 يوم 3 مارس/ آذار 2018 بالجولة 29، ثم أحرز من ركلة جزاء الهدف الثاني في انتصار برباعية دون رد في أنفيلد يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.

وفي 2019 سجل صلاح مرتين أمام نيوكاسل، في الفوز 3-2 بالجولة 37 من الموسم الماضي، ثم اختتم ثلاثية فاز بها فريقه 3-1 في الجولة الخامسة من الموسم الحالي.

صلاح يستهدف أن يختتم حصيلة أهدافه خلال الموسم الحالي، في مرمى نيوكاسل مثلما فعل في النسخة الماضية من المسابقة.

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حلم محمد صلاح

يحلم صلاح بتحقيق إنجاز تاريخي هذا الموسم بتحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي سيكون مختلفاً عن إنجازه بتحقيقه في آخر عامين.

صلاح لو نجح في تسجيل 4 أهداف في لقاء واحد ضد نيوكاسل، سيكون قادراً على تحقيق حلمه الصعب.



ويأمل "مو" في أن يكون ثالث لاعبي البريمييرليج عبر التاريخ الذي يفوز 3 مرات على التوالي بلقب الهداف بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد وتيري هنري مع أرسنال.

ويستهدف كذلك أن يصل إلى 20 هدفاً أو أكثر في البريمييرليج في 3 مواسم متتالية، في إنجاز لم يحققه أي لاعب في الريدز منذ روجر هانت في الفترة من 1964 إلى 1966.



