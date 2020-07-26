شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن الدوار والدوخة المستمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوخة والدوار مصطلحان يستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو عدم الثبات، فالدوخة تخلق شعورًا زائفًا بأنك أو محيطك تدور أو تتحرك، كما أن الدوخة هى أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة البالغين لأطبائهم، ويمكن أن تؤثر نوبات الدوخة المتكررة أو الدوخة المستمرة بشكل كبير على حياتك لكن الدوخة نادرًا ما تشير إلى حالة تهدد الحياة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الدوار وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أسباب الدوار المستمر؟

1: يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية للعصب الدهليزي ، والتي تسمى التهاب العصب الدهليزي ، دوارًا شديدًا ومستمرًا. إذا كنت تعاني أيضًا من فقدان السمع المفاجئ ، فقد تكون مصابًا بالتهاب التيه.

2:داء منيير: ينطوي هذا المرض على تراكم مفرط للسوائل في أذنك الداخلية، يتميز بنوبات مفاجئة من الدوار تستمر لعدة ساعات، قد تعاني أيضًا من ضعف السمع المتذبذب ، والرنين في الأذن والشعور بسد الأذن.

3 قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من نوبات من الدوار أو أنواع أخرى من الدوخة حتى عندما لا يعانون من صداع شديد، يمكن أن تستمر نوبات الدوار هذه من دقائق إلى ساعات وقد تترافق مع الصداع بالإضافة إلى حساسية الضوء والضوضاء.

4:انخفاض ضغط الدم: قد يؤدي انخفاض ضغط الدم الانقباضي، الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، إلى دوار قصير أو شعور بالإغماء يمكن أن يحدث بعد الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة وتسمى هذه الحالة أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

5:ضعف الدورة الدموية: حالات مثل اعتلال عضلة القلب والنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات الإقفارية العابرة يمكن أن تسبب الدوخة وقد يتسبب انخفاض حجم الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى دماغك أو الأذن الداخلية.

س:ما هى أعراض الدوار المستمر؟

1:شعور زائف بالحركة أو الغزل (الدوار).

2:الدوار أو الشعور بالإغماء.

3:عدم الثبات أو فقدان التوازن.

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4:شعور بالطفو أو الوخز أو الرؤوس الشديدة.

س:متى يجب أن تزور الطبيب؟

ج:فى الحالات التالية يجب زيارة الطبيب فورا:

1:صداع شديد مفاجئ.

2:ألم صدر.

3:صعوبة في التنفس.

4:خدر أو شلل في الذراعين أو الساقين.

5:إغماء.

6:رؤية مزدوجة.

7:ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

8:القيء المستمر.

س: ما هو علاج الدوار والدوخة؟

ج:يكون علاج الدوار على حسب سببه مع الاهتمام بشرب المياه والسوائل الطبيعية باستمرار؟