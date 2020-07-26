السمنة تزيد خطورة كورونا.. السر في "اللبتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت كثير من الدراسات وملاحظات الأطباء أن مرضى السمنة هم الأكثر معاناة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لكن دون كشف السبب.

وتحدثت دراسة أمريكية جديدة نشرتها المجلة الدولية للسمنة في عدد الأخير ، عن السبب، حيث أرجعته إلى الهرمون الذي يربط عملية التمثيل الغذائي في الجسم ونظام الاستجابة المناعية.

وقالت كانديدا ريبيللو، من مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية بأمريكا والمؤلفة الرئيسية بالدراسة: "المشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة هي أن مستويات الليبتين مرتفعة دائمًا، ويمكن أن تؤثر على استجابة الجهاز المناعي لعدوى (كوفيد -19).

وينظم هرمون اللبتين الشهية والتمثيل الغذائي، كما ينظم أيضًا الخلايا التي تحارب العدوى، ويتم إنتاج الليبتين عن طريق الخلايا الدهنية، وبدرجة أقل عن طريق الأنسجة في الرئتين، وكلما زادت الدهون لدى الشخص زاد دوران اللبتين في جسمه.

وأوضحت ريبيللو أن ارتفاع مستويات الليبتين يعيق قدرة الجسم على مقاومة العدوى في الرئتين وأماكن أخرى، وتعزز مستويات الليبتين العالية حالة التهابية منخفضة الدرجة.

Advertisements

فيما قال جون كيروان الباحث المشارك بالدراسة "إذا كنت مصابًا بالسمنة، فهناك عدد من المشاكل الصحية الأساسية التي تجعل من الصعب عليك مقاومة عدوى (كوفيد – 19 )، فاستجابتك المناعية تكون معرضة للخطر، وقد تقل سعة الرئة لديك".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى أن الفيروس نفسه يضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى، ما قد يحد من القدرة على التحكم في التهاب الرئة".





ووفقا للدراسة، فإنه يجب على مطوري لقاح (كوفيد – 19)، أن يأخذوا حالة نقص المناعة الناتجة عن السمنة في الاعتبار، بنفس الطريقة التي يهتمون بها بعمر الشخص.

وأشار الباحثون إلى أن دور الليبتين في تطور (كوفيد – 19) يتطلب التحقيق جنبًا إلى جنب مع البروتينات الفيروسية التي تغير أجهزة المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وقد يكون أحد الطرق المحتملة للعلاج دواء يمنع الاستجابات الالتهابية للفيروس.

ومن الطرق الأخرى المحتملة للتحقيق، فحص كيفية مساهمة الأنسجة الدهنية المسببة للالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة في تنشيط عدد أقل من خلايا مكافحة العدوى في الجهاز المناعي.