شكرا لقرائتكم خبر عن العمل من المنزل وارتداء الأقنعة وموعد لقاح كورونا.. أسئلة يجيب عنها الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل من المنزل وارتداء الأقنعة فى المطاعم ومتى يكون اللقاح، جميعها من الأمور المحيرة والأسئلة التى تتردد علينا دائما، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية قال الخبراء إنه بخصوص العمل من المنزل أو العودة لمكان العمل كلاهما آمن، لكن يعتقد البعض أن البقاء فى المنزل سيكون الأفضل، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه اعتبارًا من 1 أغسطس لن تنصح الحكومة بعد الآن بأن البريطانيين يعملون فقط من المنزل، لكن في وقت سابق من الأسبوع قالت تعليقات كبير المستشارين العلميين، السير باتريك فالانس، للنواب أنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لتغيير التوجيه الحالي، الذى ذكر أن العمل من المنزل هو الأفضل.

وقال جونسون منذ ذلك الحين إنه يتفق مع موقف السير باتريك، لكنه قال إن المسئولية ستكون على الشركات إلى حد كبير لتقرير ما يجب على الموظفين القيام به، وإذا تم استدعاء الموظفين للعمل فيجب اتخاذ تدابير صارمة للتأكد من أن ذلك آمن، وهذا يشمل فصل العمال عن متر واحد على الأقل في جميع الأوقات، وإنشاء أنظمة أحادية الاتجاه وأنظمة تنظيف متكررة.

أما بخصوص ارتداء الأقنعة سيصبح ارتداء قناع أو تغطية وجه في المتاجر في إنجلترا إلزاميًا. يمكن لأي شخص لا يفعل ذلك أن يواجه غرامة تصل إلى 100 جنيه استرليني. ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا والعاملين في المتاجر والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

وتنطبق قواعد مماثلة بالفعل في اسكتلندا، ومع ذلك فوجئ كثيرون من المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء يقول إن القواعد لا تنطبق عند زيارة متجر لجمع أو طلب الطعام الجاهز في إنجلترا.

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ولم يتم نشر إرشادات الحكومة الكاملة حول أقنعة الوجه والمحلات التجارية حتى الآن، ولكن لا يزال يتم تشجيع الناس على ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة المغلقة، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعى حتى عندما لا يكونون إلزاميين تشير الدلائل إلى أن ارتداء غطاء الوجه يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نقله إلى أشخاص آخرين.

وعن وجود لقاح قال الخبراء: "عادة ما يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودًا لتطوير اللقاحات، ويجب اختبارها بدقة لضمان سلامتها، ومع ذلك يأمل بعض الخبراء في العثور على تطعيم لـ Covid في غضون 12 إلى 18 شهرًا".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك 140 لقاحًا محتملاً في المراحل الأولى من التطور ويتم اختبار 23 لقاحًا مرشحًا على البشر، وفي الولايات المتحدة تشير تجربتان تديرهما شركة Pfizer و Moderna إلى أن لقاحاتهما تنتج استجابة مناعية جيدة لدى الناس.

الأسبوع المقبل يتوقع من العلماء في أكسفورد الإبلاغ عن نتائج مماثلة، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاستجابات المناعية المبلغ عنها قوية بما يكفي للحماية من Covid-19، ومن الممكن أيضًا أن توقف اللقاحات الأعراض، ولكنها لا تمنع الناس من نقل الفيروس للآخرين.

كما ينصح تخفيف قيود الفيروسات التاجية تدريجيا، وسيسمح قريباً بمزيد من الرياضة، وفي الوقت الحالي في إنجلترا يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك، مع أفراد أسرتك، أو مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين من خارج أسرتك طالما يتم الحفاظ على التواصل الاجتماعى، ويسمح بالرياضات مثل الجولف والتنس.

ويمكن أيضًا فتح صالات رياضية خارجية ومسابح خارجية، ومن 25 يوليو ستتم إضافة صالات رياضية داخلية ومسابح ومرافق ترفيهية في إنجلترا إلى هذه القائمة، ومن 1 أغسطس يمكن فتح حلبات التزلج وممرات البولينج.