رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و51147 حالة إصابة مؤكدة.



ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة، وبلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفا و513 حالة.

وعلى وقع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، قلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المصاب هو نفسه بالفيروس حاليا، من أهمية هذا الوباء حتى في أوج انتشاره في البرازيل، التي سجلت ثاني أعلى عدد من الإصابات والوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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لكن استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع أشارت إلى أن الرئيس يتخطى الأزمة بشكل جيد نسبيا.

وتوقع أحدث استطلاع نشرته الجمعة مجلة "فيجا" أن يتقدم الزعيم اليميني بشكل مريح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تراوح بين 27,5 و30,7 بالمئة، بالاعتماد على من سيكون خصمه.

ووجد الاستطلاع أن بولسونارو سيفوز بسهولة في الجولة الثانية ضد أي خصم، حتى سيرجيو مورو وزير العدل السابق الذي يحظى بشعبية وتحول مؤخر إلى خصم للرئيس، أو الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.