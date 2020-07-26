شكرا لقرائتكم خبر عن «realme» تكشف عن أحدث تقنياتها لـ«الشحن السريع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت شركة realme رسميًا عن أحدث تقنياتها فى مجال الشحن السريع للهواتف الذكية وهى شاحنflash charging UltraDart الذى يأتى بقدرة 125 وات، ويمكنه إعادة شحن 33% من البطارية بقدرة 4000 مللى أمبير فى 3 دقائق فقط، وشحن الهاتف بالكامل بنسبة 100%
فى 20 دقيقة فقط، وذلك بفضل التقنيات الحديثة التى تتحكم فى درجة حرارة الهاتف لأقل من 40 درجة، مما يجعله الحل الأفضل لمستخدمى الجيل الخامس من الهواتف الذكية، والذى يمكنهم من متابعة جميع أنشطتهم الخاصة على هذه الهواتف سواء المتعلقة بالأعمال أو الترفيه لأطول فترة ممكنة دون تأخير أو الحاجة للانتظار طويلا لإعادة شحن بطارية الهاتف.
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